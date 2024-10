Come sta Meret? Giornata chiave per Empoli: le ultime

Come sta Alex Meret? Le ultime sulle sue condizioni: giornata chiave in vista della trasferta contro l’Empoli in programma domenica prossima

Il portiere del Napoli si è infortunato durante i primissimi minuti della partita contro la Juventus lo scorso 21 settembre. Il problema agli adduttori gli ha fatto saltare le partite contro Palermo, Monza e Como e anche la convocazione con l’Italia per le sfide di Nations League contro Belgio e Israele.

In un primo momento, le sensazioni legate al suo rientro non sono state positivissime. La prospettiva era quella di vederlo in campo il 29 ottobre prossimo contro il Milan, poi negli scorsi giorni si è aperto uno spiraglio per la gara contro l’Empoli di domenica. Vibes positive che sono durate poco, dato che si è passati dalla certezza del vederlo in campo al Castellani ad un tentativo in extremis.

Meret, giornata decisiva per Empoli: le condizioni del portiere

Meret potrebbe rivedersi alla prima in casa contro il Lecce, match valido per la nona giornata di Serie A. Successivamente il calendario del Napoli propone Milan, Atalanta e Inter. Insomma, Conte vorrà avere a disposizione il campione d’Europa per le gare che contano. Motivo per cui lo staff partenopeo non sta correndo con un rientro affrettato e forzato, anche perché Caprile sta sostituendo bene il compagno.

La giornata di oggi potrebbe essere potenzialmente decisiva. Come riporta anche Il Mattino, se Meret dovesse essere riaggregato al gruppo, allora le chance di vederlo in campo domenica aumenterebbero vertiginosamente. Al contrario, se continuasse il lavoro personalizzato, l’obiettivo sarebbe quello di ritrovarlo titolare per la partita contro il Lecce di sabato 26 ottobre.

Il Napoli non vuole accelerare i tempi, potrebbe tramutarsi in un autogol totale. Ecco perché il bollettino di oggi, che dirà di più anche sulle condizioni di Lobotka, sarà determinante per capire le scelte di Antonio Conte nei prossimi giorni.