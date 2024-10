Lazio, Lotito senza freni: annuncio da non credere su Folorunsho

Folorunsho possibile obiettivo della Lazio per il prossimo mercato di gennaio? A fare chiarezza è proprio il numero uno della società biancoceleste, Claudio Lotito.

L’annuncio del suo agente, Mario Giuffredi, non lascia dubbi: Antonio Conte intende puntare su Folorunsho, malgrado le ultime settimane del mercato estivo siano state caratterizzate da diversi rumors. Il centrocampista ex Hellas Verona è rientrato a Napoli dopo l’ottima stagione con gli scaligeri e ora intende mettersi in evidenza, pur consapevole che la concorrenza nel reparto in mezzo al campo è ben assortita.

Oltre che all’Atalanta, Folorunsho è stato accostato con insistenza anche alla Lazio: la società biancoceleste lo ha corteggiato fino all’ultimo momento, ma non è riuscita a convincere il Napoli ad abbassare le pretese per il suo cartellino. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma in vista di gennaio? Dopo le dichiarazioni di Giuffredi, in serata ne ha parlato con estrema chiarezza il presidente del club della Capitale, Claudio Lotito, facendo capire che il centrocampista ex Bari sembra non rientrare più nei radar in sede di calciomercato.

Ultime mercato Napoli, Lotito: “Folorunsho? Non ci servono le figurine”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato intercettato dalla stampa a margine di un evento tenutosi all’Università Luiss di Roma, dove ha presenziato a una lezione sul diritto sportivo.

Tra i vari temi toccati, il numero uno della società biancoceleste ha parlato di Folorunsho, calciatore del Napoli che è stato accostato a più riprese alla Lazio nel corso della sessione estiva di mercato. Di seguito, quanto dichiarato dal patron a tal proposito:

“Folorunsho? E che ci devi fare a gennaio? Vuoi la collezione delle figurine? Bisogna fare le cose che servono”.

Un annuncio perentorio che sembra lasciare nessuno spazio a un possibile ritorno di fiamma in vista di gennaio, in cui non è escluso qualche movimento da parte della SSC Napoli, sia in entrata che in uscita. Se per le operazioni in entrata qualcosa può muoversi sulle fasce, lo stesso non si può dire per Folorunsho in uscita, che vuole giocarsi le sue carte con la speranza di convincere Antonio Conte a puntare anche su di lui, nonostante il reparto in questione abbia opzioni di altissimo livello. Frattanto, nessuna novità è prevista però dal mercato: l’ex Hellas Verona dovrebbe restare all’ombra del Vesuvio fino al termine della stagione in corso.