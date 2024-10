Allarme dalla Nazionale: “Fastidio muscolare per il big azzurro”, Napoli in ansia

Arriva l’allarme dell’ultim’ora dalla Nazionale: uno dei big della squadra di Antonio Conte ha patito un fastidio fisico. Nelle prossime ore si attendono ulteriori novità.

A meno di una settimana dal ritorno in campo per il Napoli, atteso dalla trasferta contro l’Empoli per l’ottava giornata del campionato di Serie A, la squadra di Antonio Conte fa i conti con la pausa delle Nazionali. Ben dodici i calciatori della società partenopea impegnati con le rispettive rappresentative in questa seconda sosta stagionale per gli impegni internazionali. Da sempre, la preoccupazione è legata ai possibili problemi che potrebbe dare la sosta legati all’infermeria.

A tal proposito, fanno preoccupare le voci provenienti dalla Slovacchia sulle condizioni di Stanislav Lobotka, vero e proprio faro del centrocampista e dei dettami tecnico – tattici del gioco di Antonio Conte: nel corso della sfida della sua Nazionale contro l’Azerbaigian, il numero 68 del club partenopeo è uscito poco dopo l’ottantesimo, evidentemente per un fastidio muscolare. Al momento, non si hanno ulteriori dettagli in merito alle condizioni, con il giocatore che ha avvertito un risentimento muscolare che ora tiene con il fiato sospeso tutto l’ambiente azzurro.

News Napoli calcio, risentimento muscolare per Lobotka: c’è preoccupazione

Il Napoli attende ulteriori novità in merito alle condizioni di Stanislav Lobotka: stando alle ultime notizie che arrivano da Baku – dove si è tenuta la sfida tra Azerbaigian e Slovacchia -, il numero 68 del club partenopeo è uscito non al meglio.



“A Napoli non saranno entusiasti. Lui è uno dei giocatori più importanti per loro. Possiamo solo sperare che guarisca subito. Sarebbe una perdita significativa”, ha dichiarato l’ex giocatore Róbert Vittek, nelle parole riportate dal portale sportnet.sme.sk. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori dettagli per capire l’entità del problema e per quanto, eventualmente, Lobotka potrebbe restare fuori. La speranza, ovviamente, è che si possa trattare di un semplice fastidio e non di un infortunio importante.

Le prime notizie parlano di un risentimento ai flessori, ma importanti saranno le indicazioni che arriveranno quanto prima da Castel Volturno, dove è atteso in questi giorni il rientro dei vari giocatori impegnati con le loro Nazionali in questa sosta. Non uno scenario ideale per Antonio Conte, che dal canto suo spera di avere l’intero organico al 100% già contro l’Empoli compreso anche Lobotka, che ha un’importanza davvero non banale per quella che è l’idea di calcio dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale in questa sua avventura in casa Napoli.

Lobotka, il gesto social fa ben sperare i tifosi

In casa Napoli si attendono novità in merito alle condizioni di Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco, però, è apparso sorridente sui social negli spogliatoi, nella foto pubblicata da Haraslin (ricondivisa dallo stesso Stanislav). Un segnale che i tifosi possa essere incoraggiante in merito alle sue condizioni.