“Un azzurro piace alla Juventus”, De Laurentiis furioso: ha già bloccato la trattativa!

In casa Napoli sono in corso valutazioni importanti. Il mercato di gennaio sarà cruciale per decidere il futuro di alcuni protagonisti.

La stagione del Napoli è partita col botto, ma gran parte del merito è di Antonio Conte. Il tecnico è arrivato in Campania con le idee molto chiare, e soprattuto con un gruppo di uomini “chiave”. Infatti, l’allenatore fin dall’inizio ha scelto le sue pedine inamovibili, e non intende assolutamente cambiare idea. A complicare ulteriormente le cose è stato il mercato che ha chiuso le porte alle cosiddette “riserve”.

Tra questi, ci sarebbe anche Giacomo Raspadori. Nonostante lo sforzo economico per acquistarlo dal Sassuolo negli anni passati, il calciatore raramente è riuscito ad essere decisivo. Con Spalletti si erano intravisti cambiamenti importanti, ma l’annata difficile e il successivo arrivo di Conte hanno modificato nuovamente tutto. Infatti, ad oggi, l’attaccante della Nazionale non è primo nelle gerarchie, motivo per il quale è lecito pensare ad una cessione.

Raspadori nel mirino della Juventus: De Laurentiis ha già rifiutato!

L’avventura di Giacomo Raspadori a Napoli potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Il calciatore non rientra nei piani del tecnico, mentre ci sarebbe la Juventus che continua a stravedere per il giocatore. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il DS bianconero Cristiano Giuntoli vorrebbe ingaggiare l’ex Sassuolo come vice Vlahovic. L’affare sarebbe però molto difficile, visto che la volontà di De Laurentiis è ben chiara. Il presidente ha già chiuso l’affare per due motivi: non vuole rinforzare una diretta rivale e non intende cedere l’attaccante in prestito.

Naturalmente, il mercato è spesso imprevedibile ma ad oggi non ci sono proprio le condizioni per portare avanti la trattativa. Infatti, nelle prossime settimane, bisognerà capire quale sarà la scelta della società sul futuro di Giacomo Raspadori.