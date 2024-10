“Pronto un rinnovo stellare”, De Laurentiis vuole blindare l’azzurro: cosa manca per la firma

Il Napoli continua a lavorare su tante situazioni complicate. Ad oggi, l’obiettivo del club è blindare un top player di Antonio Conte.

La sessione di mercato si è ovviamente conclusa, ma in casa Napoli si lavora ininterrottamente su più questioni. La squadra ha già trovato la propria identità, ancor più grazie alle idee di Antonio Conte. Quest’ultimo, è riuscito ad inculcare una mentalità vincente ai suoi uomini, i quali sembrano del tutto rinati rispetto alla passata stagione. Il tutto, ovviamente, sta permettendo alla squadra di guadagnare sempre più punti in classifica. Sono diversi i protagonisti in queste prime uscite, ma in modo particolare il reparto offensivo ha rubato la scena in positivo.

Lukaku, Politano e infine Kvaratskhelia. Eccoli i tre uomini che a suon di gol e giocate stanno permettendo al Napoli di godere della vetta. Il vantaggio dalle inseguitrici è ancora minimo, visto che siamo agli inizi della stagione ma al tempo stesso si tratta di un messaggio importante. Come già detto, a rubare la scena è lo stesso Khvicha Kvaratskhelia che ha ritrovato la giusta linfa con il tecnico salentino. Proprio il georgiano sarebbe al centro di una questione molto importante: il rinnovo contrattuale. Nelle ultimissime ore, infatti, sarebbero emersi nuovi dettagli sul futuro del giocatore.

Kvaratskhelia, il Napoli prepara il rinnovo: l’incredibile proposta!

La storia d’amore tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli può e deve continuare. Questa, almeno, è la volontà della società e dell’intera piazza che stravede per il proprio beniamino. Il georgiano è tornato a vivere momenti ottimali, proprio come accadde con Luciano Spalletti due anni fa. Da quel momento, però, son cambiate tante cose e il giocatore ha assunto sempre più importante nel mondo partenopeo. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” sarebbero in corso i contatti per arrivare ad un prolungamento contrattuale. L’attuale accordo scade nel lontano 2027, ma la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e vorrebbe garantire un ingaggio da vero e proprio top player al georgiano.

Kvaratskhelia, ad oggi, guadagna circa 1.8 milioni di euro a stagione, quindi si parla di una cifra molto “bassa” visto il suo rendimento in campo. A tal proposito, il presidente De Laurentiis gli avrebbe offerto un rinnovo a cifre nettamente più alte. Si parla di uno stipendio vicino ai 5 milioni di euro netti più diversi bonus inseriti nell’affare. La richiesta dell’entourage è però diversa, motivo per il quale si attende la decisione definitiva dell’esperto e del suo assistito.