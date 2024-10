“È stato blindato da Conte”, l’azzurro è una pedina inamovibile: l’incredibile retroscena di mercato!

Il Napoli di Antonio Conte non è più una sorpresa. Il tecnico ha costruito una squadra adatta alle sue idee e non solo.

La stagione del Napoli prosegue per il meglio. L’avvento di Antonio Conte in panchina ha portato grosso entusiasmo nell’ambiente e non solo. Prima i tifosi e poi i calciatori sono stati “sommersi” dalle idee del tecnico salentino, il quale ha scelto la Campania per ripartire, e vuole farlo col botto. Ad oggi, i partenopei occupano la prima posizione in classifica con due lunghezza di vantaggio sull’Inter e tre sulla Juventus. L’annata è ancora molto lunga, ma la squadra sembra già rodata e può giocarsela con chiunque anche nei prossimi mesi.

Il “vantaggio” ottenuto dal Napoli non è però arrivato a caso. Gran parte del merito è della società, la quale ha saputo individuare i calciatori adatti tramite un mercato internazionale. I milioni spesi dal presidente De Laurentiis son stati circa 150, motivo per il quale le chance di lottare all’apice del campionato sono aumentate a dismisura. Oltre a ciò, però, c’è stato anche lo zampino di Antonio Conte che ha saputo risolvere quelle situazioni difficili, o meglio delicate. Tra queste c’era anche Stanislav Lobotka, ormai sempre più nel mirino dei grandi club.

Conte ha blindato Lobotka: per lo slovacco esiste solo il Napoli!

La storia d’amore tra Stanislav Lobotka e il Napoli durerà per ancora molto tempo. Il centrocampista è uno dei pilastri del nuovo corso azzurro, ancor più dopo l’avvento di Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per le qualità del calciatore che continua a fornire prove incredibili, proprio come accaduto anche contro il Como di Fabregas. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” tutti sono pazzi per il giocatore, ma in modo particolare il Barcellona sarebbe in pressing da diversi mesi. La realtà, però, è ben diversa in quanto Lobotka appartiene solo ed esclusivamente ad Antonio Conte che l’ha bloccato fin dal suo arrivo in città.

Le qualità di Lobotka non vanno scoperte di certo adesso, ma nelle ultime settimane abbiamo assistito a delle prestazioni da vero e proprio leader. Grazie alla sua capacità nel portare palla e “blindarla”, il Napoli ha potuto beneficiare di tantissime azioni d’oro. Infatti, ad oggi, il giocatore riesce a legare in modo ottimale con i compagni, rendendosi protagonista anche in zona offensiva proprio come richiesto dall’allenatore. Nelle condizioni attuali, lo slovacco può solo continuare a migliorare e tanto lo deve ad Antonio Conte.