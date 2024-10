“È rinato con Conte in panchina”, ora l’azzurro è in forma smagliante: la clamorosa “cura” del tecnico

La cura di Antonio Conte al Napoli sembra funzionare perfettamente. Diversi interpreti azzurri hanno reagito al meglio grazie al nuovo tecnico.

La stagione del Napoli è partita con il botto, e dietro c’è ovviamente il lavoro svolto da Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per le qualità dei suoi uomini, i quali si son messi a sua completa disposizione nel corso delle settimane. Il gruppo è coeso ed è possibile notarlo nell’arco dei novanta minuti. Ognuno corre e suda anche per il compagno, caratteristica chiave per una squadra che vuole lottare ai vertici della Serie A. Il tutto è stato possibile anche grazie alle idee dell’allenatore salentino, il quale ha subito messo le cose in chiaro fin dal suo arrivo in Campania.

Nel corso della prima presentazione ufficiale, il Napoli e lo stesso tecnico “lottavano” con situazioni davvero complesse. Infatti, immediatamente dopo la fine dell’Europeo, tra le file azzurre si sono aperte diverse crepe. Prima il malcontento di Giovanni Di Lorenzo e poi quello di Khvicha Kvaratskhelia che hanno fatto discutere e non poco l’intera piazza. La realtà è però più semplice di quanto si possa pensare, visto che il tecnico non ha mai pensato ad un possibile addio visto che fin dal primo momento ha chiarito la sua pozione in merito a tali vicenda. Uno dei protagonisti oggetto di discussione è stato senza dubbio Giovanni Di Lorenzo, il quale ha vissuto un periodo tutt’altro che semplice.

Di Lorenzo rinata con la “cura” Conte: svelato il retroscena

Il Napoli visto nelle prime sette giornate è sicuramente un qualcosa di inedito. Tanti pensavano all’ennesimo declino azzurro dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro l’Hellas Verona per 3-0. In realtà, però, la musica è cambiata rapidamente e il merito è quasi tutto di Antonio Conte. Quest’ultimo, ha saputo far rinascere alcuni uomini chiave come successo ad esempio con Giovanni Di Lorenzo. Il tecnico ha sempre “tenuto” in modo particolare al capitano azzurro, tanto da farlo tornare in sé quando ormai l’addio sembra quantomeno scontato. Alla fine, il lavoro è servito perché ad oggi l’ex Empoli è tornare a brillare dinanzi alla sua piazza.

Quello svolto su Giovanni Di Lorenzo è stato un lavoro formidabile. Infatti, Antonio Conte e il suo staff hanno lavorato prima sull’aspetto mentale del giocatore e dopodiché su quello tecnico. Voltare pagina è stato certamente difficile, ma ne è valsa assolutamente la pena. Infatti, grazie al tecnico, il capitano è riuscito a recuperare anche il proprio rapporto con i tifosi che continueranno a sostenerlo nella buona e nella cattiva sorte.