Simeone, futuro incerto: dialogo con Manna e Conte. L’ipotesi per gennaio

Giovanni Simeone resta in bilico, il suo futuro nel Napoli è incerto e l’attaccante avrebbe parlato con Manna e Conte: l’ipotesi per gennaio

Ha giocato appena 233 minuti, riuscendo comunque a segnare 1 gol e a mettere a referto 1 assist. Giovanni Simeone cerca spazio nel Napoli, ma trovarne è davvero difficile. Dal suo arrivo in azzurro ha sempre svolto un ruolo di comprimario, di alternativa. Prima a Victor Osimhen e poi ora a Romelu Lukaku. Nell’anno dello Scudetto, quando è stato chiamato in causa per l’infortunio del nigeriano, è stato persino decisivo con i gol contro Milan e Roma.

La scorsa stagione anche lui ha patito le conseguenze di un’annata disastrosa, tanto che in estate il suo nome era finito tra quello dei potenziali partenti. Antonio Conte, invece, lo ha voluto con sé anche per l’inizio di questo campionato e gli sta regalando scampoli di partita. In Serie A ha giocato quasi 80 minuti nella prima col Verona deludendo, poi 6 minuti con il Bologna segnando e da lì una media di 15 minuti a gara. Tutto questo fino alle sfide con Monza e Como, dove è sceso in campo per appena 2 minuti complessivi.

Simeone, colloquio con Manna e Conte: la decisione per gennaio

Una condizione che, forse, non farebbe più così piacere al giocatore. Come riportato dal Mattino, l’argentino starebbe valutando altre soluzioni, per tornare a giocare di più. Prima del suo trasferimento al Napoli era reduce da una super annata al Verona e in questa sosta per la nazionale il suo nome è tornato a circolare per piazze con meno pressioni e più spazio rispetto a quella azzurra.

Il Torino, che ha perso Duvan Zapata, starebbe pensando proprio al figlio d’arte in vista di gennaio. Simeone avrebbe avuto un colloquio con Conte e Manna e avrebbe espresso il suo desiderio di vagliare delle opportunità qualora dovessero presentarsi. Il presidente De Laurentiis, molto legato al calciatore, ci starebbe riflettendo e accetterà un suo addio solo dietro un’offerta importante.

Anche la Liga avrebbe mostrato interesse per il classe 1995, che è consapevole di poter dare ancora abbastanza per un club importante. Con il Napoli, ha realizzato 13 gol in 78 presenze, ma se analizzati i numeri nel dettaglio, sono appena 2092 i minuti giocati. Parliamo dunque di circa 23/24 partite complessive, il che aumenta drasticamente la sua media realizzativa in proporzione ai minuti in campo. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma il Napoli punta ad ottenerne almeno 15 per lasciarlo partire.