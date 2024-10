Rinnovo Meret, aperti i colloqui: stabilito il prossimo incontro, la situazione

Anche il rinnovo di Alex Meret è in cima all’agenda di Giovanni Manna: il direttore sportivo del Napoli e l’entourage del giocatore sono pronti ad incontrarsi.

Attualmente infortunato, Alex Meret resta al centro del progetto Napoli. Il portiere azzurro, dopo aver vissuto mesi al centro del chiacchiericcio mediatico, è rimasto all’ombra del Vesuvio con la grande fiducia di Antonio Conte. L’allenatore lo ritiene assolutamente affidabile, e per questo il club e l’entourage del giocatore hanno di fatto aperto i colloqui in maniera decisa per arrivare al rinnovo di contratto.

Non ci sono dubbi sul fatto che le parti vogliano venirsi incontro, nella speranza di riuscire a mettere in piedi una trattativa che possa portare vantaggi per entrambi. Ma come stanno le cose? Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha dato le ultime proprio sulla situazione legata ad Alex Meret ed il suo futuro che, con ogni probabilità, sarà ancora a tinte azzurre.

Napoli, rinnovo Meret: spuntano le ultime sulla situazione

“Previsto un incontro entro fine ottobre tra gli agenti di Alex Meret ed il Napoli per decidere il futuro del portiere”, ha rivelato Schira attraverso il proprio account ‘X’. Le parti, dunque, si sono date appuntamento per cercare di chiudere quella che potrebbe essere una trattativa molto importante per il club ma anche per il giocatore stesso.

“Il contratto di Meret scade a giugno 2025 e chiede un nuovo accordo fino al 2028. Aperti i colloqui per cercare di raggiungere un accordo”, ha ancora detto Schira. L’entourage di Meret, dunque, proverà a strappare un prolungamento di altri tre anni rispetto all’attuale scadenza del contratto. Da capire in che modo Giovanni Manna proverà a convincere il ragazzo ad accettare ancora di restare in azzurro.