Napoli-scudetto, arriva il tremendo verdetto per Conte: la sentenza è netta

Gli azzurri in questa stagione non partono per vincere lo scudetto, come sottolineato a più riprese da Conte, alcuni però vogliono mettere pressione ai partenopei.

Il Napoli in questa stagione avrà l’obbligo di tornare tra le prime quattro, l’obiettivo è quello di tornare a sentire la musica della Champions League al Diego Armando Maradona.

Antonio Conte ama le sfide impossibili, prendere una squadra dal decimo posto per farlo tornare grande è un qualcosa che ha già fatto. In Premier League, con il Chelsea, da decimo a primo nel giro di 12 mesi.

“Se le cose non vanno bene puoi cadere nella mortificazione”: Bonolis avvisa i tifosi azzurri

Si discute spesso sulla questione delle coppe e su come chi non partecipi parta avvantaggiato per il campionato, ovviamente solo nel caso in cui si parla di squadre da top. La Juventus nella passata stagione non ha avuto coppe eppure non ha vissuto una stagione brillante.

Intervistato da Sky Sport, Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ha parlato della formazione nerazzurra: “Mi sono fatto l’idea di una squadra forte come lo era lo scorso anno, però ci sono anche altre squadre forti, che si sono rinforzate ulteriormente. Sarà un campionato più equilibrato, ci sono vantaggi nel giocare le Coppe e vantaggi nel non partecipare alle Coppe.

Bisogna vedere a livello mentale chi saprà gestire meglio queste due diverse soluzioni di comportamento calcistico perché partecipare ti affatica, non partecipare ti fa rabbia e metti tutto nell’unico appuntamento settimanale e se le cose non vanno benissimo si può cadere nella mortificazione. “