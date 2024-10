Napoli-Folorunsho, spunta il piano di Conte: la situazione in vista del mercato

Cosa farà il Napoli con Micheal Folorunsho? Nelle ultime ore è emerso il piano di Conte e quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi.

Il cammino di Micheal Folorunsho con il Napoli è cominciato in maniera particolare: prima un buon approccio durante i ritiri estivi, poi il mercato che sembrava dovesse portarlo via, e poi la permanenza in azzurro con conseguente presa di posizione di Conte che ha deciso di tenerlo in rosa al netto di quelle che erano state le vicende estive.

Folorunsho, secondo molti, era destinato a lasciare la squadra azzurra, nonostante la piazza avesse accolto con grande entusiasmo la sua permanenza dopo l’ottima stagione; anche il rinnovo di contratto con il Napoli lasciava presagire scenari diversi. Le cose, però, si sono evolute in maniera particolare: alla fine, Folorunsho è rimasto all’ombra del Vesuvio e ci sarebbe anche un piano di Conte per valorizzare la sua presenza in rosa.

Napoli, il piano di Conte per Folorunsho

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Il Mattino’, Conte avrebbe cambiato nettamente il suo punto di vista legato proprio all’ex centrocampista del Verona. Dopo l’interesse dell’Atalanta in estate, alla fine Micheal è rimasto in azzurro ed ora c’è la netta volontà da parte del tecnico di dargli un minutaggio considerevole, nella speranza di poter sfruttare il suo potenziale.

Poi il mercato, la sessione invernale che potrebbe riscrivere tutto: la Lazio – si legge – è sulle tracce del giocatore: Lotito potrebbe andare alla carica con un’offerta da 14 milioni di euro, nella speranza di convincere il Napoli a lasciar partire Folorunsho. Molto, ovviamente dipenderà dallo stesso giocatore a da quanto spazio gli darà Conte da qui ai prossimi mesi.