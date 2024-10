Folorunsho verso l’addio, pronti 15 milioni per il Napoli: dove andrà

Michael Folorunsho sembra sempre più vicino all’addio, pronta un’offerta da 15 milioni per il Napoli: dove andrà a giocare

Sembra sempre più vicina alla sua conclusione l’avventura di Michael Folorunsho con il Napoli. Il centrocampista italiano è stato reintegrato nella rosa da Antonio Conte, ma fin qui ha trovato pochissimo spazio. Sono stati appena 17 i minuti giocati in tutto l’inizio di stagione, contro la Juventus, poi non ha più visto il campo. Un impiego veramente minimo, che ha impedito anche a Luciano Spalletti di convocarlo con la nazionale per gli impegni di Nations League.

Un’occasione l’avrebbe avuta sicuramente contro il Palermo, in Coppa Italia, ma una sindrome influenzale gli ha impedito di essere in campo. Non un momento facile, dunque, per il centrocampista, che lo scorso anno fece bene a Verona, per poi fare ritorno in azzurro. In estate anche il rinnovo e l’idea che potesse essere una pedina di valore per Conte, salvo poi qualche piccolo screzio che aveva portato addirittura a finire fuori rosa.

Folorunsho, cessione a gennaio: arrivano 15 milioni per il Napoli

Ad agosto il tentativo di cederlo, anche a titolo definitivo, ma è mancata l’offerta che convincesse il club. De Laurentiis ha quindi deciso di tenerlo anche sotto consiglio di Giovanni Manna e di un Conte che ne ha poi parlato bene in conferenza stampa, decidendo di inserirlo nuovamente nella rosa per avere una scelta in più dalla panchina a gara in corso.

Lo scarso minutaggio, però, starebbe spingendo anche il giocatore a valutare alternative. Secondo Il Mattino, a gennaio la Lazio si rifarà avanti, questa volta con un’offerta concreta per il Napoli. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro e potrebbe così accontentare gli azzurri, che lascerebbero partire il classe ’98 verso una realtà dove potrebbe trovare molto più spazio e dove potrebbe dire la sua con un allenatore come Baroni che sta valorizzando diversi interpreti della sua rosa.