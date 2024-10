Giuffredi – Mario Rui, svelato il motivo della rottura: avete saputo?

Svelata la ragione che ha portato alla separazione tra l’agente Giuffredi e il calciatore Mario Rui: c’entra l’ultima sessione di calciomercato.

Si avvicina il secondo weekend di sosta dal campionato per il Napoli. Gli azzurri, momentaneamente posizionati in prima classe con due lunghezze di vantaggio sull’Inter, attendono di scendere in campo in occasione della trasferta di Empoli, in programma il 20 ottobre al Castellani. Messi da parte gli impegni futuri, a tenere maggiormente banco in casa azzurra è la rottura tra Mario Rui e il procuratore Mario Giuffredi. I due sono arrivati alla fine del proprio rapporto professionale tra lo stupore dei supporters partenopei: svelata la ragione che si cela dietro alla rottura.

Napoli, il retroscena della rottura tra Mario Rui e Giuffredi: i dettagli

Mario Rui e Mario Giuffredi sono giunti alla fine del rapporto professionale. Una rottura inaspettata, culminata nell’istanza arbitrale sporta dal procuratore. Secondo quanto sottolineato anche dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, i continui rifiuti del giocatore alle offerte ricevute nel corso della sessione estiva di mercato hanno portato a questo scenario. Di seguito quanto evidenziato da Schira sul proprio account X:

“Rottura tra l’agente Mario Giuffredi e il terzino del Napoli Mario Rui. Una separazione culminata nell’istanza arbitrale presentata dall’agente contro il suo ex assistito. Dietro lo strappo i numerosi no del giocatore alle tante offerte portate durante il mercato estivo”.

Questo il virgolettato del giornalista che conferma le vicissitudini di mercato che hanno penalizzato la società azzurra, che intanto ha messo il portoghese fuori rosa.

Il destino del terzino portoghese sembrava essere tra il Brasile e il suo Portogallo, ma l’ex Roma ed Empoli ha mostrato idee ben diverse. Un epilogo dal quale ne escono sconfitte tutte le parti in gioco, soprattutto il giocatore che vede limitate le possibilità di far gola ad altre squadre dopo l’inattività dei mesi correnti.

Giuffredi non avrebbe dunque digerito il comportamento del portoghese, nei confronti del quale si è frequentemente speso in sua difesa. Aspetto non preso in considerazione, probabilmente, dal giocatore che ha indubbiamente contribuito alla rottura. Sarà da attendere l’epilogo dell’istanza arbitrale, la palla passa al Coni. Dopo ben sette stagioni a difesa della maglia azzurra, Mario Rui si avvia verso la conclusione del lungo viaggio all’ombra del Vesuvio: da capire, evidentemente, solo le modalità.