Caos Mario Rui, istanza arbitrale di Giuffredi contro il terzino: il comunicato

Dopo il caos avvenuto in questi mesi, arriva le decisione clamorosa: l’agente Giuffredi ha denunciato Mario Rui al CONI. Il comunicato.

Dopo un’estate travagliata, il momento difficile per Mario Rui continua. Il terzino portoghese nel corso del mercato estivo aveva infatti rifiutato diverse destinazioni nonostante la decisione del Napoli e di Antonio Conte di metterlo fuori rosa. Le proposte arrivare al classe 199 non lo avrebbero convinto, rimanendo a Napoli da separato in casa. Decisione che aveva minato il rapporto con il suo agente Mario Giuffredi e che avrebbe portato il procuratore a denunciare Mario Rui al CONI.

Napoli, Giuffredi contro Mario Rui: istanza arbitrale al CONI

Dopo il caos maturato nel corso dell’estate, l’agente Mario Giuffredi ha avviato un’istanza arbitrale contro Mario Rui. Il procuratore si è rivolto direttamente al CONI richiedendo un’istanza arbitrale per la conclusione del contratto professionistico che lo lega al calciatore. Ecco il comunicato pubblicato dal CONI:

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Mario Giuffredi, contro il sig. Mario Rui Silva Duarte, in virtù del contratto di mandato stipulato in data 2 dicembre 2019, con il quale il suddetto intimato calciatore ha conferito l’incarico alla odierna istante di curare i suoi interessi per la conclusione e/o rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica e dei negozi ad esso collegati.

Dopo quella con il Napoli, per Mario Rui si chiude nella maniera peggiore anche l’avventura con il suo procuratore.