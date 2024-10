Empoli-Napoli, trasferta vietata ai tifosi: la decisione

Dopo i fatti avvenuti a Cagliari e i provvedimenti presi per Juve-Napoli, arriva il comunicato ufficiale dell’ONMS per la trasferta di Empoli

Empoli-Napoli in programma il 20 ottobre alle ore 12:30 era finito sotto la lente d’ingrandimento dell’Osservatorio Nazionale alle Manifestazioni Sportive. Il motivo è dovuto agli scontri avvenuti circa un mese fa all’Unipol Domus.

A causa del lancio di petardi e sediolini da una curva all’altra, il giudice sportivo aveva inflitto una pesante multa al Napoli e al Cagliari. Successivamente, in vista della gara contro la Juventus all’Allianz Stadium, è stata adottata una clamorosa decisione: annullamento dei biglietti ai residenti napoletani. Il tutto avvenuto a pochissime ore dall’inizio della gara. In altre parole, centinaia di sostenitori azzurri si sono ritrovati improvvisamente senza un biglietto valido per la partita. Chiaramente, gli acquirenti dei ticket sono stati rimborsati, ma la tardività della presa di posizione del Viminale ha fatto storcere il naso a qualcuno.

La decisione dell’Osservatorio in vista di Empoli-Napoli

Stando a quanto comunicato dall’Osservatorio Nazionale alle Manifestazioni Sportive in un documento ufficiale dell’8 ottobre, la gara tra Empoli e Napoli non è a rischio. Tra le partite visionate dall’organo del Viminale, il match in programma il 20 ottobre non è inserito nella lista degli incontri considerati pericolosi.

In vista della trasferta in Toscana in programma al rientro dalla sosta per gli impegni della Nazionale, l’ONMS non prenderà alcun provvedimento. I tifosi del Napoli potranno recarsi al Castellani senza alcun tipo di restrizione.

Scongiurata quindi la chiusura del settore ospite ai napoletani come accaduto a Torino. L’ONMS prende atto anche di quanto avvenuto a poche ore dalla sfida tra Juventus-Napoli, poiché il TAR del Piemonte accolse il ricorso presentato da un tifoso azzurro, definendo illegittima la presa di posizione del CASMS.

Niente restrizioni, dunque, anche per le altre due delicate trasferte a Milano. Infatti, il Napoli dovrà giocare contro il Milan e contro l’Inter a San Siro. Gare intervallate con quella casalinga contro l’Atalanta. Insomma, se non dovessero esserci nuovi problemi nelle prossime partite di campionato, i sostenitori azzurri potranno seguire la squadra.

Tra le gare a rischio, però, è stata inserita quella tra Juventus e Lazio in programma il 19 ottobre. La vendita ai residenti del Lazio è prevista solo se fidelizzati con il club biancoceleste e solo per il settore ospite. Oltretutto, è richiesto un aumento sostanziale del numero di steward. Insomma, il Ministero degli Interni vuole provare ad arginare eventuali scontri tra le due tifoserie.