Sardegna, sciarpa del Napoli rimossa dalla bacheca scolastica: è bufera

Scalpore in Sardegna, dove un assistente scolastico è stato costretto a rimuovere la sciarpa del Napoli dalla bacheca dell’istituto.

Il Napoli di questo inizio di stagione sembra essere tornato quello del terzo Scudetto. L’andamento della squadra ha reso fieri i tifosi partenopei, che mostrano la propria fede in tutto il mondo. Restando in tema, fa notizia ciò che è successo in una scuola in Sardegna.

Sciarpa del Napoli in bacheca: lite dirigente-funzionario a scuola

Come riportato da unionesarda.it, ha fatto scalpore ciò che è accaduto in una scuola a Orosei, in Sardegna. Secondo quanto scritto dal portale Nicola Cerullo, funzionario amministrativo e tifosissimo del Napoli, è stato costretto a rimuovere dalla bacheca scolastica una sciarpa della squadra partenopea. La preside dell’istituto infatti, avrebbe costretto Cerullo a rimuovere ogni effetto personale (dunque la sciarpa) dalla sua postazione entro le ore 14 del 4 ottobre.

Il funzionario dalla sua si è rivolto anche all’ufficio scolastico provinciale e regionale, dal quale però ha ricevuto un’altra comunicazione con cui veniva confermata la disposizione. Cerullo quindi si è limitato a obbedire all’ordine anche se ha dichiarato: “Non è una cosa giusta, specie in una scuola pubblica dove si insegna l’integrazione e il rispetto“. La preside, a seguito di queste dichiarazioni, ha preferito non rispondere.