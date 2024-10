Rinnovo Kvara, c’è il colpo di scena: il quotidiano non lascia dubbi

Continua a tenere banco la questione contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia: il Napoli e l’entourage dell’attaccante georgiano continuano a parlarsi per cercare di arrivare alla fumata bianca.

Il Napoli può finalmente godersi un momento di tranquillità, dopo mesi complicati: la cura Antonio Conte sta dando i suoi primi effetti, visto anche il primo posto, in solitaria, alla settima giornata del campionato di Serie A. Una squadra finalmente compatta, che ha un’identità ben precisa e che, soprattutto, ha fatto tornare i tifosi a sognare, malgrado l’ex Commissario Tecnico della Nazionale vuole far restare tutti con i piedi per terra.

Tra i trascinatori assoluti di questo nuovo Napoli c’è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia, per cui Antonio Conte ha voluto fortemente la sua permanenza, malgrado le sirene faraoniche provenienti dal Paris Saint Germain. È chiaro, però, che allo stato attuale è necessario il rinnovo di contratto, con annesso adeguamento sul piano economico. Lo stesso direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha fatto capire che sono in corso i colloqui tra le parti, sottolineando la necessità di avere calma e sangue freddo.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il mese di ottobre non sarà quello decisivo per l’eventuale fumata bianca tra le parti, che resta comunque l’obiettivo della trattativa ora in corso.

News SSC Napoli, Il Mattino su Kvara: “Ottobre non sarà il mese verità”

L’edizione di quest’oggi del quotidiano Il Mattino fa il sunto in merito alla situazione del rinnovo contrattuale tra la SSC Napoli e l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia.

Secondo quanto svelato dal quotidiano, per l’ex Dinamo Batumi il mese di ottobre non sarà il mese decisivo per capire se arriverà o meno la tanto attesa fumata bianca per il prolungamento e adeguamento contrattuale. Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito:

“Il rinnovo di Kvaratskhelia è ancora un vicolo cieco per il rilancio del papà-manager”.

Nei giorni scorsi, si era parlato di un possibile incontro tra le parti in occasione di Milan – Napoli (il big match è in programma il prossimo 29 ottobre), ma è possibile che bisognerà aspettare ancora qualche settimana per capire i margini dell’accordo. L’obiettivo di entourage e club, così come confidato nel corso delle ultime settimane, è fare in modo che si possa arrivare, quanto prima, a un compromesso. Evidentemente, c’è ancora da lavorare.