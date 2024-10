Rapporto De Laurentiis-ultras: ecco tutta la verità

Dopo i fatti accaduti a Milano con gli ultras di Inter e Milan, ci si interroga sui rapporti tra società e gruppi organizzati: la verità su De Laurentiis e gli ultras del Napoli

Sono settimane molto movimentare nel mondo del calcio dove ci si interroga sui rapporti tra le società e i gruppi organizzati, soprattutto dopo la grossa operazione della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, in quanto hanno eseguito decine di misure cautelari e decreti di perquisizione nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati. Le persone indagate sono riconducibili alle tifoserie delle due squadre milanesi.

Questa maxi operazione ha portato all’arresto di 19 persone, ultras della curva Nord dell’Inter e della Curva Sud del Milan. La Procura di Milano, che sta indagando sui traffici illeciti, è intervenuta e ha avviato un procedimento di prevenzione nei confronti delle due società. Inoltre, sono emersi anche contatti tra i capi ultras e alcuni tesserati della squadra nerazzurra e della squadra rossonera.

L’Inter e il Milan, attualmente, non risulterebbero essere indagate dalla magistratura, ma dovranno fornire spiegazioni sui rapporti con i rispettivi ultras, dimostrando, attraverso un contraddittorio, di aver reciso i legami con il mondo ultrà, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei biglietti.

De Iesu su rapporti ultras e Napoli: “Non accadranno le stesse cose di Milano”

L’Assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, è intervenuto quest’oggi alla radio CRC e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Si è, inoltre, soffermato su ciò che sta accadendo a Milano con gli ultrà delle squadre di Milan e Inter e ha sottolineato come Aurelio De Laurentiis non permetterà che a Napoli accada la stessa cosa. Di seguito sono riportate le sue parole.

Secondo quanto detto da Antonio De Iesu, Napoli è lontana dai fenomeni di criminalità organizzata come quelli accaduti a Milano per i casi degli ultrà di Milan e Inter.

Durante la sua intervista, infatti, afferma come De Laurentiis vada avanti per la sua strada e che esclude qualsiasi possibilità di rapporto con le curve. Inoltre, afferma come sia sicuro che a Napoli non possa accadere ciò che è successo a Milano.

È quasi escluso che a Napoli può accadere quello che è accaduto a Milano, soprattutto per il profilo etico della società.