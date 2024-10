Italia, Spalletti svela perché non convoca Politano: il motivo

Luciano Spalletti ha spiegato in conferenza stampa il motivo per cui non convoca un suo ex giocatore, ovvero Matteo Politano.

Il Napoli è arrivato alla sosta di ottobre primo in classifica. Nessuno, soprattutto dopo il bruttissimo 3-0 subito allo Stadio Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti, che Antonio Conte riuscisse ad entrare subito nella testa della squadra partenopea.

La chiave di volta è arrivata sicuramente dal calciomercato, vedi gli arrivi di giocatori forti come Lukaku, McTominay e David Neres, ma anche dalle grandi prestazioni di alcuni calciatori che hanno vinto lo scudetto due anni fa. Tra questi bisogna sicuramente inserire Matteo Politano. Lo stesso Antonio Conte ha ribadito più di una volta delle grandi prestazioni dell’ex Inter. Tuttavia, l’attaccante esterno è stato ancora ‘ignorato’ da Luciano Spalletti . Proprio quest’ultimo ha spiegato il motivo della mancata convocazione del suo ex giocatore.

Italia, Spalletti: “Mancata convocazione di Politano? Il numero di calciatori convocati non aiuta”

Il ct della Nazionale italiana, esattamente in conferenza stampa, ha infatti parlato così di Matteo Politano: “Lo stiamo continuando a seguire e sappiamo tutto, anche quello che voi non sapete. Abbiamo preso questa decisione adesso, ma non buttiamo via niente”.

Luciano Spalletti ha poi concluso il suo intervento sul giocatore del Napoli: “Siamo contenti di poter tirare dentro chi ci può dare una mano, quello che non è aiuta è il numero di calciatori che ho deciso di convocare”.