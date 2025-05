Calciomercato Napoli, non solo David: ribaltone azzurro

Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere avvio, con un ribaltone che ha scatenato l’entusiasmo negli azzurri

Continua il casting infuocato del Napoli in vista della prossima stagione, con la società vogliosa di compiere un calciomercato con i fiocchi. Manna, direttore sportivo, è pronto a scendere in prima linea nelle trattative, con il desiderio di regalare ad Antonio Conte diversi acquisti importanti, con una particolare attenzione in casa United.

La rosa andrà sicuramente rafforzata, viste le 4 competizioni che il prossimo anno vedranno il Napoli protagonista. Il budget non sarà poi un problema, considerando gli incassi del posizionamento finale in campionato – anche accesso in Champions League – e le diverse cessioni che ci saranno.

Napoli, Zirkzee scaricato dallo United: ora l’affare è possibile

Non è sicuramente un mistero che il Napoli sia alla ricerca di un attaccante – Jonathan David su tutti – con Joshua Zirkzee uno dei più apprezzati sul taccuino di Manna. L’attaccante ex Bologna non è riuscito a brillare in Premier League e un suo ritorno in Italia ora è più probabile.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore è rimasto ai margini del progetto: “Facile che la dirigenza azzurra stia vagliando anche la sua candidatura“, scrive il giornale. L’altro obiettivo di mercato, Hojlund, invece ha ritrovato la fiducia di Ruben Amorim.

Il suo talento in Italia, Zirkzee, lo ha già espresso molto bene, con diverse squadre che sono interessate a farlo tornare grande come accaduto nell’ultima stagione in maglia Bologna.