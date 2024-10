Chi vince lo Scudetto? Totti non si tira indietro ed esclude una big di Serie A!

Francesco Totti si sbilancia sulla lotta Scudetto in Serie A, non dimentica il Napoli ma esclude una big!

Dopo sole sette giornate di campionato, il Napoli prova a staccare tutti e regge per ben due turni il primato in classifica. Antonio Conte vuole volare basso, chiede ai suoi di mantenere i piedi saldamente a terra, mentre tutta la piazza azzurra sogna il quarto titolo. E la squadra, considerando anche l’assenza nelle competizioni europee, potrebbe davvero lottare nuovamente per il tricolore.

Nella corsa allo Scudetto, Francesco Totti non esclude il Napoli di Antonio Conte, ma allo stesso modo ‘si dimentica’ di una big, che solo qualche anno fa ha trionfato proprio davanti agli azzurri. L’ex campione della Roma crede che in tre potranno giocarsela fino in fondo.

Lotta Scudetto a tre: c’è anche il Napoli di Conte per Totti

Nel corso dell’intervista a Tuttomercatoweb, Francesco Totti risponde ad una domanda sul nuovo allenatore degli Azzurri: “C’è da stupirsi del Napoli primo in classifica? No, Conte è un grande allenatore e allena una grande squadra“. Il Pupone elogia il mister, suo ex rivale quando erano calciatori. D’altronde, con una partenza lampo era impossibile dire il contrario: 16 punti in 7 giornate, anche Conte avrebbe messo la firma. Finora l’unico passo falso del Napoli è stato fatto a Verona, ma bisogna aggiungere che il calendario è stato piuttosto benevolo nelle prime 7 giornate. Tra fine ottobre e novembre, invece, ci saranno tanti scontri diretti: appuntamenti da non fallire.

Ma Totti prosegue l’analisi sul campionato: “Inter, Juventus e Napoli sono le favorite per lo Scudetto“. A questo magico trio manca chiaramente una big, presente anche in Champions League. Il Milan non è stato menzionato dall’ex capitano della Roma, che evidentemente vede la squadra rossonera troppo in difficoltà in questo avvio stagionale.

Fonseca è al centro di numerose critiche per la gestione dei calciatori, specialmente dei top player come Leao e Theo. Oltretutto, nell’ultimo match perso a Firenze, il mister ha evidenziato come i suoi calciatori non avessero rispettato la gerarchia del tiratore dal dischetto, poiché per il calcio di rigore sarebbe dovuto andare Pulisic. Insomma, tanto caos attorno al Milan. Il derby vinto contro l’Inter non ha portato affatto serenità a tutto il gruppo. E ora si a dover rimontare un gap importante con la vetta in classifica. Forse proprio per questo inizio negativo Totti non vede i rossoneri capaci di accorciare il distacco con Napoli, Inter e Juventus.