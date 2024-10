Ultime notizie Napoli, incredibile “accusa” dalla Scozia: c’entra McTominay

Il giornalista di Scottish Sun, Gareth Law, ha parlato del centrocampista della SSC Napoli, Scott McTominay: le sue parole sull’ex Manchester United destano scalpore.

Prima parte di stagione da incorniciare per il Napoli, che arriva alla seconda sosta di stagione per le Nazionali con il primo in classifica, in solitaria. Uno scenario davvero impensabile appena qualche mese fa, quando la piazza partenopea doveva fare ancora i conti con le scorie della stagione disastrosa dello scorso anno. Antonio Conte è riuscito, in poco tempo, a dare nuovamente entusiasmo all’ambiente, pur nella consapevolezza che bisogna restare con i piedi piantati per terra, al fine di evitare ogni possibile distrazione dannosa.

Ma sono tanti i segnali positivi che l’ex Commissario Tecnico della Nazionale sta raccogliendo in queste prime uscite stagionali: in prima fila, c’è sicuramente Scott McTominay. Il centrocampista ex Manchester United è una delle note più incoraggianti del nuovo Napoli targato Antonio Conte, conquistandosi in poco tempo l’affetto dei tifosi partenopei. Sono già in molti i tifosi dello United che rimpiangono lo scozzese e che si chiedono il motivo per cui la dirigenza inglese se lo sia fatto sfuggire così a cuor leggero. A cercare di far luce a tal riguardo è il giornalista di Scottish Sun, Gareth Law, che ai microfoni di tuttomercatoweb.com lancia un’accusa di non poco conto al club di Premier League.

McTominay, a Napoli è già febbre scozzese: dalla Scozia spunta la spiegazione incredibile

Scott McTominay è una delle sorprese di questo inizio di stagione in casa Napoli e non solo. Chi ha avuto modo di conoscerlo negli ultimi anni, però, era già consapevole della qualità del giocatore in questione.

“McTominay in Serie A è stato un trasferimento che ci ha colpiti e sul quale abbiamo puntato subito il mirino”: questa è la frase con cui si è aperta l’intervista del giornalista di Scottish Sun, Gareth Law, a Tuttomercatoweb.com.

Tra i punti focali dell’intervista in questione, c’è anche il presunto motivo per cui il Manchester United si sarebbe fatto sfuggire così a cuor leggero Scott McTominay. Di seguito, quanto dichiarato dal giornalista a tal proposito:

“Ha giocato tutta la sua carriera al Manchester United, era uno dei pochi passati da tutto il percorso del settore giovanile e con il dna United dentro. Uno dei pochi rimasti che sapessero cosa volesse dire vestire quella maglia ma, per chissà quale ragione, è stato subito sacrificato da Ten Hag. Il motivo? Forse perché tagliare qualcuno che arriva dal vivao, magari, è più semplice. Difficile da capire”.

Una frase, quest’ultima, che dimostra tutte le perplessità provenienti da Oltremanica riguardo la scelta da parte del Manchester United di privarsi di McTominay. Per la gioia, ovviamente, del Napoli, che oggi se lo coccola.