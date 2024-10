Mercato Napoli, l’idolo dei tifosi più vicino all’addio a gennaio: c’è il club di Serie A

Uno dei beniamini dei tifosi del Napoli potrebbe lasciare la squadra partenopea nella prossima sessione di mercato di riparazione, a gennaio: per lui c’è il club di Serie A.

Archiviato il secondo ciclo stagione di partite, con un primo posto in classifica, in solitaria, in Serie A, il Napoli può guardare con maggiore entusiasmo al presente e, magari, anche al futuro. Sembrano lontane le delusioni della scorsa stagione, con un Napoli che chiudeva al decimo posto in campionato appena qualche mese fa.

Un gruppo, quello azzurro, ricostruito in poco tempo da Antonio Conte, che ha avuto il merito, fino a ora, di rilanciare molti singoli. Tra i calciatori apparsi più pimpanti in queste prime uscite stagionali, malgrado il minutaggio non elevatissimo concessogli per evidenti motivi, c’è sicuramente Giovanni Simeone. Il Cholito è riuscito a trovare anche il gol in questa prima parte di stagione e ha dimostrato di aver appreso a pieno, quando chiamato in causa, i dettami dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. A gennaio, però, la situazione potrebbe cambiare: su di lui, infatti, c’è forte l’interesse del Torino che, secondo quanto svelato da La Repubblica Torino, lo avrebbe messo in prima fila nei gradimenti per sostituire Duvan Zapata, che dovrà superare un brutto infortunio al ginocchio.

Torino, Simeone del Napoli in prima fila per il posto di Zapata: tutti i dettagli

Il Torino intende fare sul serio per Giovanni Simeone: l’attaccante argentino, accostato a più riprese in passato alla compagine granata, è il nome in pole position – almeno per quanto riguarda l’indice di gradimento – per la sostituzione dell’infortunato Duvan Zapata.

Segue quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, versione Torino, a tal proposito:

“In prima fila, nelle preferenze granata, resta Simeone: l’argentino è da anni un miraggio del Torino, vagheggiato in numerose sessioni di mercato prima che le trattative si arenassero ogni volta a causa degli alti costi dell’operazione. Stavolta, però, c’è un’emergenza serissima, con la consapevolezza che sarà quasi impossibile colmare la voragine di Zapata”.

I granata, data l’emergenza, potrebbero dunque valutare di fare un sacrificio pur di convincere il Napoli a convincere Simeone, che in questi anni è divenuto un vero e proprio beniamino per la piazza partenopea, considerato anche il suo apporto nella stagione del terzo Scudetto. Da valutare, eventualmente, anche qual è la posizione di Conte, che ha spinto per la sua permanenza in estate a supporto di Romelu Lukaku.

Il Cholito, però, non è l’unico calciatore sul taccuino del ds Vagnati: gli altri nomi seguiti da quest’ultimo sarebbero Zito Luvumbo, Jovic e Petagna.