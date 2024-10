Pressioni sul Napoli di Conte: la battuta di Inzaghi

Conte risponde ai furbetti che mettono pressioni al Napoli per la lotta Scudetto, Thiago Motta e Simone Inzaghi rispondono

Prima di Napoli-Como, Antonio Conte ha voluto rimarcare che “qualcuno” – magari tra i colleghi – fa il furbetto e mette pressione al Napoli. Sembrava una frecciata per Thiago Motta, poiché poi il mister degli Azzurri si è sbilanciato avvisando: “Ora chi ha voluto la bicicletta, pedali”.

A queste allusioni, Thiago Motta ha dribblato da buon centrocampista, spiegando che non fosse il destinatario del messaggio. In merito a questo scambio di opinioni e battute, si è inserito anche Simone Inzaghi che oggi ha ritirato il Premio Scopigno: “Le pressioni le abbiamo tutti. Tutti gli allenatori, tutte le società e le squadre importanti ben attrezzate che vogliono fare il massimo”.

Insomma, il mister dell’Inter fa il diplomatico, ma sostiene anche che la sua squadra sia attrezzata per andare in fondo a tutte le competizioni. Il giochino sulle pressioni è destinato a mettersi in pausa per circa 10 giorni, poi ricomincerà nuovamente dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Sarà solo questione di tempo e gli allenatori di Serie A proveranno nuovamente a stuzzicare i colleghi avversari.