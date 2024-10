Napoli-Juve, Thiago Motta risponde a Conte: la replica è netta

Dopo le dichiarazioni di Conte sulla presssione per la lotta scudetto, in giornata è arrivata la risposta di Thiago Motta.

Con la vittoria di ieri sera contro il Como di Cesc Fabregas, il Napoli ha confermato il proprio primato almeno per due settimane. Grazie alla sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, infatti, gli azzurri sono sicuri di guidare la classifica del campionato di Serie A fino alla trasferta di Empoli.

Anzi, in attesa delle gara che si disputeranno tra oggi e domani. Il team partenopeo ha anche allungato sul secondo posto. Il Napoli, infatti, ha quattro punti sulla Juventus che, però, giocherà domani in casa contro il Cagliari. Tuttavia, prima di questa sfida, bisogna registrare alcune dichiarazioni di Thiago Motta che riguardano anche il Napoli.

Juve, Thiago Motta: “Conte si riferiva a me? Dovete chiedere a lui”

Il tecnico bianconero, esattamente nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Cagliari, ha infatti risposto così all’affermazione di Conte ‘Ccà nisciun è fess’: “Era riferita a me? No. Anzi, non so se sono riferite a me. Dovete chiedere a lui”.

Thiago Motta ha poi continuato il suo intervento: “Posso dire che, internamente, noi abbiamo voglia di far bene. Ogni gara la iniziamo in maniera concentrata e determinata, visto che siamo convinti di fornire una buona prestazione per riuscire ad ottenere un risultato positivo. Magari, ad ogni avversario bisogna chiedere come vede la Juventus”.