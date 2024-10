Romelu Lukaku, già deciso il suo futuro? Il fratello svela tutta la verità sull’attaccante del Napoli in un’intervista

Ha iniziato la stagione con un impatto devastante Romelu Lukaku e i tifosi hanno subito apprezzato. Nonostante non sia nella miglior forma fisica possibile, l’attaccante belga ha già fatto capire perché Antonio Conte lo volesse così tanto con sé nel Napoli e Big Rom ha risposto presente. Il tecnico leccese è consapevole che il suo attaccante dovrà ancora lavorare a lungo per tornare in forma, ma anche se non al 100% il rendimento in termini di gol e assist è stato spaventoso.

Lukaku, parla il fratello: svelato il suo futuro

Dopo il caso Osimhen, i tifosi del Napoli non hanno più intenzione di vivere un’altra telenovela con un centravanti. Lukaku non è più giovanissimo, ha 31 anni e un passato che lo ha visto cambiare diverse maglie di club. Solo lo scorso anno era alla Roma, salvo poi rientrare dal prestito nel Chelsea che lo ha completamente scaricato.

Il suo contratto con gli azzurri sarà valido fino al 2027, ma molto dipenderà anche dalla permanenza di Conte e dal rendimento che avrà il centravanti. Un pensiero, però, che per ora non passa per la testa di Big Rom, come dichiarato anche dal fratello del giocatore. In una recente intervista per RTBF, ha infatti risposto a chi gli chiedeva di un possibile ritorno in Belgio.