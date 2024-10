Conte contro Garcia: la classifica a confronto dopo la 7a giornata

Antonio Conte contro Rudi Garcia: le due classifiche a confronto del Napoli tra quella attuale e quella dell’anno scorso dopo sette giornate

Dopo la settima giornata di Serie A arriva un nuovo stop per gli impegni internazionale ed è tempo per fare un piccolo bilancio. Il Napoli è primo in classifica grazie alla vittoria per 3-1 sul Como di Fabregas. Già da venerdì sera, Antonio Conte ha potuto festeggiare questo piazzamento e di fatto ha lasciato i suoi calciatori liberi di riposarsi per 3 giorni e mezzo. Si ritorna in campo solo domani pomeriggio a Castel Volturno.

Rispetto alla passata stagione, dopo sette giornate, la classifica del club azzurro è cambiata di poco. Di certo il piazzamento è già un grosso cambiamento, ma anche il Napoli di Rudi Garcia partì discretamente bene. I problemi emersi erano poi altri, come il gioco, l’unità di gruppo e mancanza di identità. Tra la classifica della Serie A 2023-24 e quella attuale dopo sette giornate è possibile notare come il Milan sia calato a picco, mentre la Lazio ha invertito completamente il trend dell’anno passato.

Serie A, ieri e oggi: così la classifica dopo la 7a giornata

A primo impatto, a vedere la classifica dell’anno scorso dopo le prime sette giornate, è possibile notare che cambia la primatista. C’erano Inter e Milan, entrambi a 18 punti, con una sola sconfitta e 6 vittorie. Subito dietro, però, si presentava il Napoli a -4 dal primo posto. Gli Azzurri allenati da Rudi Garcia avevano conquistato 14 punti. Due a partita. Una media buona, ma non quanto quella di quest’anno, visto che la formazione di Conte ha messo in cassaforte 16 punti nelle prime sette giornate.

La Juventus, addirittura, aveva un punto in più con Allegri (14) rispetto a quella attuale di Thiago Motta (13). Il Bologna, sorpresa dell’anno passato, ha solo due punti in meno, mentre è da sottolineare il cambio passo dell’Udinese. La squadra bianconera ha cambiato allenatore e cambiato completamente atteggiamento. Dopo 7 giornate, l’anno scorso aveva appena 4 punti, mentre ora è quinta in classifica con 13 punti. Anche la Lazio (13) ha quasi il doppio dei punti fatti con Sarri. Bene anche l’Empoli, che aveva iniziato con 3 punti in sette gare. Ora, invece, è già a doppia cifra con 10 lunghezze.