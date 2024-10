Svelato il segreto di Lukaku: la scelta dello staff di Conte è decisiva

Segna gol e fa segnare, svelato il nuovo segreto di Lukaku sulla condizione atletica: la scelta dello staff di Conte è stata determinante

Lo stato di forma di Romelu Lukaku non ha ancora raggiunto il 100%. Ma tutta Napoli si domanda: se dovesse entrare in condizione, cos’altro può fare in campo? E in effetti, in cinque partite ha già contribuito a 6 gol, tra marcature realizzate e assist.

Arrivato con grande scetticismo, Big Rom sta facendo ricredere tutti. Inizialmente, la piazza azzurra sperava di trattenere ancora un po’ Victor Osimhen, artefice dello Scudetto e tra i migliori centravanti azzurri di sempre. E non credeva nelle potenzialità del centravanti classe 1993. Un po’ per l’età, un po’ per il suo recente passato. A volte ha deluso le aspettative. Ma questo Lukaku, oggi, è diverso e non sta facendo affatto rimpiangere la partenza del collega Osimhen. C’è però un fattore determinante che sta aiutando l’attaccante belga in questa prima fase dell’avventura partenopea: una decisione dello staff tecnico sta facendo la differenza.

Lukaku cambia in palestra: è stato convinto dal preparatore di Conte

Per tutta l’estate, quando il Napoli aveva trovato già l’intesa con il calciatore ma non con il Chelsea, Lukaku si è allenato da solo, mantenendo vivi i contatti con Antonio Conte e lo staff. È ritornato tardi in Serie A, solo a pochi giorni dalla fine del mercato, ma è stato immediatamente decisivo con la rete al Parma che ha riaperto i giochi e ha permesso poi i suoi nuovi compagni di vincere la sfida.

Per riportare il suo fisico da oltre 90 kili al top è stato necessario cambiare qualcosina dal punto di vista della preparazione. Infatti, secondo il Mattino, Romelu Lukaku ha limitato il lavoro in palestra con l’uso dei pesi: il preparatore atletico Coratti avrebbe convinto il giocatore a non sviluppare eccessivamente la parte superiore del corpo. Meno lavoro su spalle e braccia, per rendere l’intero corpo più agile e leggero. Una trovata che al momento sembra funzionare, poi la preparazione potrà variare in corso d’opera.

Nel frattempo, Lukaku rinuncia alla nazionale belga per la seconda volta. Il giocatore è rimasto a Napoli e non sfiderà l’Italia per la gara di Nations League. L’obiettivo principale dell’ex Inter e Roma è tornare al top della condizione quanto prima, perché vuole lasciare il segno in questo campionato. Dopo qualche giorno di pausa concesso a tutti, lunedì si tornerà a lavorare a Castel Volturno. E Big Rom non mancherà.