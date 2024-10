“Nico Paz non giocherebbe mai nel Napoli!”: la sentenza spiazza i tifosi

Nico Paz ha colpito in positivo durante la partita del Como contro il Napoli. Eppure, Umberto Chiariello ha ridimensionato il giudizio sullo spagnolo.

La vittoria col Como ha ratificato quanto di buono è stato fatto fino a questo momento nella gestione di Antonio Conte: l’allenatore azzurro sta continuando a lavorare per plasmare la squadra in base a quelle che sono le sue idee di gioco, cercando anche di trovare una quadra che possa mettere tutti nelle condizioni di rendere al meglio.

Da qui la decisione di passare ad una diversa a quattro, dando più copertura e permettendo anche al centrocampo e l’attacco di posizionarsi con una veste tattica in grado di valorizzare alcuni dei giocatori presenti in rosa. Contro il Como l’allenatore ha confermato questa scelta, che alla fine ha pagato in maniera netta ed importante.

La squadra di Fabregas si è ben espressa contro gli azzurri, riuscendo a mettere in difficoltà i ragazzi di Conte in più di un’occasione. C’è chi ha incantato, come il giovanissimo Nico Paz, talento purissimo destinato a far parlare di sé. Eppure, c’è chi non crede che lo spagnolo potrebbe trovare spazio in una squadra come il Napoli.

Nico Paz, la sentenza di Chiariello è spiazzante

Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Radio CRC, Radio partner della SSC Napoli, commentando proprio la vittoria degli azzurri contro il Como e soffermandosi in particolare su Nico Paz, che contro gli azzurri ha confermato di avere delle qualità assolutamente fuori dal comune.

“Nico Paz? Non ci serve, a Napoli non giocherebbe mai. È meglio che sta al Como perché questi ragazzi lì trovano la loro dimensione per esplodere”, ha detto il giornalista. Parole che ovviamente faranno discutere, visto che sono stati tantissimi i tifosi del Napoli che hanno apprezzato la prestazione dello spagnolo, omaggiandolo anche sui social.

Chiariello si è poi soffermato su un giocatore che sta mostrando in questi primi mesi di Napoli dei numeri molto importanti, in grado di sorprendere i tifosi: “Neres? Solo nell’Inter e nel Napoli non sarebbe titolare, poi in tutte le altre come Roma, Juventus e Milan giocherebbe. È un calciatore devastante, un fenomeno”, ha detto ancora Chiariello. Il brasiliano ha avuto un avvio di stagione davvero devastante, e col passare del tempo toccherà ad Antonio Conte riuscire a gestire la rivalità con Matteo Politano.