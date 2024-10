Empoli, D’Aversa pensa già al Napoli: la battuta su Kvara “accende” la sfida

Il commento ironico del tecnico D’Aversa sul campione georgiano accende già Empoli-Napoli, prossima sfida degli azzurri nel campionato di Serie A.

Weekend dal dolce sapore per il Napoli, primo in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter che insegue. Gli azzurri hanno concluso la settima giornata del proprio campionato con l’ennesima vittoria conquistata tra le mura amiche del Maradona, diventato un vero e proprio fortino sotto la gestione di Antonio Conte. Il prossimo impegno dei partenopei si disputerà solo tra due settimane – complice la sosta dedicata alle nazionali – in casa dell’Empoli. Nonostante siano davvero tanti i giorni d’attesa che separano dalla trasferta del Castellani, il tecnico dei toscani pensa già alla sfida contro i partenopei, così come dimostrato dalla battuta su Kvaratskhelia.

Napoli, D’Aversa scherza su Kvara: “Goglichidze deve menarlo in nazionale”

La prossima sfida di campionato del Napoli di Antonio Conte avrà luogo a Empoli, in occasione dell’ottava giornata. Una trasferta ostica per la formazione partenopea, chiamata a proseguire la propria striscia di successi. L’attesa per il match è ancora lunga, ma il clima sembra già essere incandescente grazie a Roberto D’Aversa. Il tecnico empolese, infatti, durante la conferenza stampa post-match di quest’oggi si è reso protagonista di una battuta su Khvicha Kvaratskhelia, che in poco tempo è divenuta virale tra i tifosi. Di seguito quanto dichiarato dall’allenatore:

“Cosa ho detto a Goglichidze che dopo la sosta affronterà Kvara in campionato? Gli ho detto di menarlo durante la settimana in nazionale così non lo affrontiamo dopo la sosta (ride, ndr)”.

Questa la battuta ironica di D’Aversa, apparso subito proiettato al match del Castellani. Goglichidze, terzino destro dei toscani e connazionale del numero 77 partenopeo, avrà modo di studiare i segreti del campione azzurro durante l’imminente pausa. I due, dopo aver condiviso il ritiro con la Georgia, si incontreranno nuovamente sul terreno di gioco ma nei panni di avversari.

Il classe 2004 allenato da D’Aversa avrà un ruolo fondamentale nel contenimento di Khvicha, per il quale si prospetta il solito trattamento speciale. Nonostante l’evidente distanza dalla ripresa del campionato e dal match tra Empoli e Napoli, l’attesa nei toscani è già alta. I padroni di casa avranno voglia di mettere da parte la prima sconfitta della stagione, rimediata all’Olimpico. I ragazzi di mister Conte avranno il dovere di imporre il proprio gioco e uscire vittoriosi dal campo che ha spesso giocato brutti scherzi. Empoli – Napoli, a due settimane di attesa non si attende altro che il calcio d’inizio.