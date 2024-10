Cassano da applausi sul Napoli: “È da pelle d’oca”, poi la previsione sullo Scudetto

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Viva El Futbol: Fantantonio ha avuto parole importanti per Conte e la sua squadra, dopo la vittoria contro il Como.

Il Napoli continua a vincere e a restare al vertice della classifica del campionato di Serie A: contro il Como, gli uomini di Antonio Conte non sono stati brillanti per tutti i novanta minuti, ma hanno avuto comunque la pazienza e l’umiltà di subire le folate degli avversari che, pur avendo provato concretamente a impensierire i padroni di casa, si sono visti comunque poi costretti ad alzare la più classica delle bandiere bianche.

A commentare la sfida tra il Napoli e il Como è stato, tra gli altri, Antonio Cassano che, ai microfoni di Viva El Futbol (che vede come protagonisti anche Lele Adani e Nicola Ventola, ndr), ha avuto parole d’elogio per la squadra partenopea. Nei giorni scorsi, Fantantonio aveva fatto discutere sul confronto tra Conte e Gasperini, ma in queste ore il barese si è complimentato con il leccese per l’ambiente che è riuscito a creare in questi suoi primi mesi all’ombra del Vesuvio.

Ultimissime calcio Napoli, Cassano si complimenta con Conte: avete sentito?

A margine della sfida tra il Napoli e il Como, Antonio Cassano è tornato a parlare della squadra azzurra e del suo tecnico, Antonio Conte.

Di seguito, quanto dichiarato da Fantantonio a tal riguardo:

“Dimenticate ciò che è stato con Spalletti, sarà in bacheca in eterno, ma col Como mi ha impressionato che Antonio Conte è entrato nella testa dei suoi giocatori. Avevo ancora qualche dubbio, ma sono usciti Lobotka e Lukaku baciati da lui. Conte correva insieme a Kvara su quelle percussioni, ti dà una carica pazzesca. Anche se non è stata una partita di cartello, mi sono emozionato a vedere l’ambiente che il tecnico ha creato”.

Antonio Cassano, poi, è tornato anche sulla lotta Scudetto: