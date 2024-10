“Speriamo di tornare”, testimonianza meravigliosa di un tifoso del Como sulla trasferta a Napoli – FOTO

Testimonianza meravigliosa di un tifoso del Como, che era tra i supporters presenti nel settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona. Il racconto fa il giro del web.

Partita sofferta, ma portata a casa con i tre punti da parte del Napoli di Antonio Conte, che nel pomeriggio di venerdì ha dovuto far fronte al Como. La squadra guidata da Cesc Fabregas ha fatto registrare una prestazione degna di nota, confermando quello che è il suo status – finora – di sorpresa del campionato di Serie A. Gli azzurri, però, sono riusciti a farsi carico di tutte le difficoltà, mettendo sul campo cinicità e la cattiveria giusta per evitare spiacevoli sorprese. Una vittoria, la medesima, che ha regalato al Napoli la conferma del primo posto in classifica, molto importante anche in seguito a una sfida sicuramente non agevolissima.

Un match che, al di là di qualche scaramuccia in campo per scelte arbitrali non impeccabili, è stato all’insegna della correttezza e del fair play, anche sugli spalti, così come dimostrato dalla testimonianza di un tifoso che, in queste ore, sta divenendo virale sui social network. Il ringraziamento per l’ospitalità e la promessa di rivedersi il prossimo anno: un messaggio che rappresenta tutti i valori che il calcio dovrebbe, tutti giorni e in tutte le partite, insegnare.

Napoli – Como, il racconto del tifoso sull’accoglienza dei napoletani è straordinario

È bellissimo il racconto di un tifoso del Como presente nel pomeriggio di ieri, nel settore ospiti, per assistere alla sfida dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli.

Di seguito, quanto scritto dal tifoso in questione:

“Sono un tifoso del Como presente ieri a Napoli. Volevo farvi i complimenti per l’ospitalità ricevuta durante tutta la giornata: abbiamo incontrato ovunque gente meravigliosa, e nel momento in cui abbiamo comunicato o è emerso fossimo tifosi del Como in trasferta, chiunque si è messo a disposizione per aiutarci in ogni modo possibile, senza mai chiedere nulla in cambio e per il solo grande senso di ospitalità che vi appartiene. Vi faccio i migliori auguri per il campionato e speriamo di poter tornare in trasferta da voi anche il prossimo anno!”.

Un racconto che conferma, ancora una volta, il buon cuore dei napoletani e che fa bene all’immagine di tutto il tifo, finito sotto la lente d’ingrandimento per qualche episodio che non dovrebbe mai vedersi su un campo da calcio.