News SSC Napoli, il gol di McTominay nella storia: soltanto due azzurri più veloci di lui

Il gol a inizio match siglato da Scott McTominay è tra i più veloci della storia della SSC Napoli: soltanto in due sono riusciti a fare meglio in questi ultimi anni.

Il Napoli torna a sognare: i tre punti conquistati in casa contro il Como regalano ad Antonio Conte e ai suoi calciatori una sosta per le Nazionali (la seconda stagionale, ndr) da primi in classifica, a prescindere da quali saranno gli altri risultati della giornata del campionato di Serie A in corso. Uno scenario che mette i tifosi nelle condizioni di ritrovare un entusiasmo che, alle pendici del Vesuvio, mancava davvero da troppo tempo.

Tra i protagonisti di questo inizio di stagione, c’è senza dubbio Scott Mctominay: arrivato in azzurro nella scorsa sessione estiva di calciomercato (dal Manchester United, a titolo definitivo), il numero 8 azzurro è divenuto uno degli intoccabili per l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Il gol, il primo, messo a segno contro il Como porta proprio la sua firma: tale gol entra a far parte della storia recente della SSC Napoli, considerando il (poco) tempo servito allo scozzese per beffare il portiere avversario, che per l’occasione era Audero.

McTominay da urlo: il dato sulla rete contro il Como lo mette nella storia del Napoli

Il gol siglato da Scott McTominay contro il Como è uno dei più veloci della storia della SSC Napoli da quando esistono i tre punti a partita per la vittoria.

A sottolinearlo è Opta, che sul suo profilo X ufficiale scrive:

“Il gol di Scott McTominay (26″) è il 3° più veloce segnato dal Napoli dall’inizio di un match di SerieA nell’era dei tre punti a vittoria, dopo la rete di Lozano contro l’Hellas Verona il 24/01/2021 (9″) e quella di Lavezzi contro il Genoa il 05/10/2008 (25″). Lampo”.

Un altro dato niente male, invece, riguarda Romelu Lukaku, che contro il Como ha messo a referto un gol e ben due assist.

“Romelu Lukaku è il giocatore che ha preso parte a più gol nelle sue prime cinque presenze con la maglia del Napoli in Serie A da quando il massimo campionato italiano è tornato a 20 squadre (dal 2004/05): sei – tre gol e tre assist. Impatto”.

Insomma, è il caso di dire che i nuovi acquisti del Napoli hanno dato un impatto fin da subito importante e che vale, a oggi, un primato che fa tornare il sereno in casa azzurra dopo mesi complicati.