Inter, da Milano iniziano a temere il Napoli: messaggio di sfida Scudetto in diretta

Il Napoli, con la vittoria ai danni del Como, ha mandato un messaggio forte e chiaro a tutto il campionato: segnale recepito anche in casa Inter, da cui viene lanciata la sfida.

È ancora presto, probabilmente, guardare alla classifica, ma il Napoli, con i tre punti conquistati nella sfida di venerdì pomeriggio contro il Como, ha dimostrato di poter essere pericoloso anche quando in realtà l’avversario mette alle corde gli uomini di Antonio Conte. È stato il caso della partita contro la compagine allenata da Cesc Fabregas, che soprattutto nel primo tempo ha messo in difficoltà i partenopei, che nella seconda frazione sono riusciti però a risalire la china e a portare a casa il bottino pieno dei tre punti.

Testa in solitaria in classifica prima della seconda sosta stagionale per le Nazionali: uno scenario certamente piacevole per il Napoli, che è chiamato a continuare su questa strada per cercare di togliersi delle soddisfazioni. Segnale, il medesimo, che è arrivato anche a Milano, sponda Inter, così come dimostrato dalle parole di Davide Frattesi. Ai microfoni di Sky Sport, poco prima del fischio d’inizio del match contro il Torino, l’ex Sassuolo ha fatto menzione proprio del Napoli, sottolineando l’impellenza di trovare punti vitali per la rincorsa alla squadra azzurra, ora capolista della Serie A.

Serie A, Frattesi: “Dobbiamo recuperare quanti più punti sul Napoli”

L’Inter è partita in questa stagione con la missione di doversi riconfermare quantomeno in Serie A, dopo il successo in campionato della scorsa stagione. A confermarlo, d’altronde, sono anche le parole del centrocampista Davide Frattesi, intercettato da Sky Sport ancor prima del fischio d’inizio di Inter – Torino.

Di seguito, quanto dichiarato dal diretto interessato all’emittente satellitare:

“Sicuramente la stagione è lunga, questo di sicuro. Dovremo essere bravi a mangiare più punti possibili al Napoli, che oggi è primo in classifica. Ma di sicuro la lotta scudetto sarà allargata a più squadre, almeno 4-5”.

Non solo il Napoli: altre compagini, così come sottolineato da Frattesi stesso, possono insidiare l’Inter. Ma la squadra di Antonio Conte, dopo le perplessità iniziali, mandano segnali non di poco conto alle altre, Inter compresa. Messaggio, a quanto pare, recepito, visto quello che ha dichiarato il centrocampista di Simone Inzaghi a proposito della lotta per la vittoria dello Scudetto.