Clamoroso Osimhen, il comunicato del Galatasaray è da non credere: cos’è successo

Nelle ultime ore c’è stato un comunicato ufficiale su Victor Osimhen: l’annuncio riguarda principalmente i tifosi del Galatasaray, che hanno accolto alla grande il nigeriano.

Alla fine, la telenovela dell’estate si è poi conclusa nel modo più clamoroso possibile: Victor Osimhen, da circa un mese, è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. Affare in prestito (fino al prossimo giugno, ndr), con il Napoli che ha raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore per un’opzione sul rinnovo di contratto, con inserimento di una nuova clausola rescissoria. Il Galatasaray, però, ha fatto sapere di essere già al lavoro per convincere tutte le parti in causa per trattenere l’attaccante della Nazionale nigeriana, anche se tale scenario – a oggi – sembra essere complicato.

I tifosi non ci pensano e stanno sostenendo Victor come un vero e proprio simbolo: è divenuta virale anche in terra turca la maschera al volto indossata dal bomber, che è divenuta oggetto di collezione da parte di tutti i tifosi del Gala. In queste ore, però, è arrivato l’annuncio che ha lasciato increduli i supporters del club turco, che si vedono negata – dalla prossima partita a seguire – la possibilità di poter indossare la mascherina all’interno dello stadio.

Osimhen, vietata la maschera allo stadio: l’annuncio incredibile per i tifosi

Il comunicato apparso in queste ore sembra avere del paradossale, ma ha delle motivazioni ben precise: dalla prossima partita ufficiale del Galatasaray, non sarà possibile indossare la maschera di Victor Osimhen, che era stata messa in vendita dallo stesso store del Galatasaray non è appena è divenuto ufficiale, circa un mese fa, l’arrivo dell’attaccante dalla SSC Napoli.

Di seguito, quanto riportato a tal riguardo:

“L’iconica maschera di Victor Osimhen continua ad attirare grande attenzione su GSStore. Desideriamo ringraziarvi per il grande interesse dimostrato nei confronti della nostra maschera e vorremmo dare un importante annuncio per una fruizione sicura della partita. Vi informiamo che, ai sensi della normativa sportiva, non è consentito introdurre le mascherine allo stadio nei giorni delle partite e chiediamo cortesemente che tale norma venga presa in considerazione ai fini del rispetto delle regole dello stadio, necessario per la vostra sicurezza e il rispetto delle regole dello stadio”.

Un annuncio che ha fatto subito il giro del web e che ha sorpreso tutti i tifosi, ma che evidentemente si rende necessario per questioni legate alla sicurezza anche dei giocatori stessi.

A seguire, invece, il post in questione: