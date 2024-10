Buongiorno: “Vogliamo un Napoli sempre unito. Conte ci chiede…”, poi l’annuncio sui tifosi

Il Napoli batte il Como e ottiene l’ennesima vittoria stagionale. Al termine della partita, Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni.

La vittoria del Napoli contro il Como è un chiaro segnale per tutto il campionato. Gli azzurri hanno ottenuto il quinto successo stagionale su sette partite disputate (sconfitta a Verona e pareggio a Torino). Il match andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona ha dato consapevolezze maggiori alla squadra, la quale ha reagito in modo ottimale. Il tutto è possibile anche grazie ad alcuni reparti importanti. Su tutti: la difesa.

La retroguardia del Napoli sta vivendo un periodo d’oro, anche grazie ad Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo, è arrivato dal Torino nel corso dell’estate ed è diventato già un intoccabile di Antonio Conte. Il difensore della Nazionale ha “rimpiazzato” finalmente Kim Min-jae, il quale ha lasciato la Campania due anni fa. Proprio l’ex Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti al termine del match contro il Como.

Buongiorno: “Sentire i cori è bello, ma siamo concentrati sul futuro”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a “Radio CRC” dopo il fischio finale del match contro il Como. L’azzurro ha toccato diversi temi importanti riguardanti la squadra e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Ci fa piacere sentire i cori allo stadio, ma noi siamo molto concentrati sui prossimi match e sulle gare che devono venire. Intanto, era molto importante mantenere il primato in classifica in vista della sosta. Bisogna continuare in questo modo e mantenere lo stesso spirito. Una delle cose più importanti è stata la reazione nel secondo tempo, in quanto siamo tornati ad avere la stessa fame di sempre”. Sulla compattezza: “Dev’essere un Napoli unito, anche nelle difficoltà. Oggi tutti hanno dato il massimo per portare la partita a casa. Mantenere tale caratteristica è molto importante, in quanto significa che gli attaccanti si sono abbassati bene ed hanno dato una mano ai difensori. Parliamo di un dato molto molto rilevante. Oltre a ciò è una richiesta del mister”.

Le parole di Alessandro Buongiorno sono un chiaro segnale. Il difensore e l’intero gruppo squadra sa cosa vuole, motivo per il quale è lecito aspettarsi tanto dagli azzurri. Ques’ultimi seguono le gesta del proprio allenatore che ha portato in Campania una mentalità del tutto nuova. Infatti, se attualmente i partenopei occupano il primo posto in classifica il merito è anche e soprattutto dell’ex condottiero della Juventus.