VIDEO – Il Napoli presenta il nuovo kit pre match: la fantastica clip con Starace protagonista

La SSC Napoli, attraverso un video pubblicato su Instagram, ha presentato il nuovo kit pre-match. All’interno della clip un Tommaso Starace in veste di attore.

Un video fantastico con Tommaso Starace protagonista: cosi la SSC Napoli ha presentato sui social il nuovo kit pre match che i giocatori stanno usando già in questi minuti allo Stadio Diego Armando Maradona durante il riscaldamento in vista della sfida col Como in programma alle 18.30.

Il club ha deciso di ripercorrere le origini della squadra, con le immagini che mostrano le vecchie divise indossate nel passato, ed ecco che qui assume una forma importante la figura di Tommaso Starace che all’interno del video è protagonista insieme ad un giovane attore chiamato a “lavare” le vecchie maglie.

Napoli, ecco il nuovo kit pre-match

E qui, una volta passati al lavaggio, si arriva alla nuova divisa: il brand Coca Cola al centro delle maglie, colori tra l’azzurro, il bianco ed il blu, con le maniche animate da una trama molto particolare che richiama proprio alle vecchie divise.

Una clip molto divertente ed iconica, che sta spopolando in questi minuti e raccogliendo migliaia di like e commenti. “A never ending story”, il messaggio che la SSC Napoli ha posto proprio insieme al video pubblicato su Instagram e tutti i canali social del club.