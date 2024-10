Napoli-Como, Conte ha spiazzato tutti: la scelta non lascia dubbi

Prima della sfida di questa sera del suo Napoli contro il Como, Antonio Conte ha preso una decisione davvero sorprendente.

Dopo aver vinto contro il Monza di Alessandro Nesta, il Napoli di Antonio Conte è pronto a sfidare un’altra squadra lombarda. Questa sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona scenderà in campo il Como di Cesc Fabregas.

Il Napoli, ovviamente, ha tutti i favori dei pronostici, anche se lo stesso Antonio Conte ha ribadito più di una volta le difficoltà con sé che porta questa gara. Il tecnico pugliese, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida, ha più volte ribadito come il Como sia la squadra sorpresa del campionato in questo momento. Ma l’ex ct, oltre alle parole, è passato anche ai fatti.

Napoli-Como, Conte ha deciso un ritiro blindato prima della sfida: ecco perché

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, Antonio Conte ha sancito che nella hall dell’albergo del ritiro pre gara, ovvero l’Hotel Gli Dei di Pozzuoli, non entri nessun ‘estraneo’.

Il tecnico pugliese, inoltre, ha anche deciso che non ci sarà nessun appuntamento questa mattina, come succede di solito delle partite che si giocano oltre le 18. Un’altra decisione importante di Antonio Conte è stata quella di non far disputare neanche l’allenamento a Castel Volturno. L’allenatore del Napoli, di fatto, vuole tenere massima l’attenzione dei suoi calciatori per la gara di questa sera contro il Como.