Milan-Napoli, biglietti in vendita: solo settore ospiti per i residenti in Campania

La sfida tra Milan e Napoli e molto attesa in entrambe le città. Il club rossonero ha diramato il comunicato ufficiale sulla vendita dei biglietti.

Il Milan ha annunciato la messa in vendita dei biglietti per il prossimo match che vedrà di fronte i rossoneri ed il Napoli. Attorno alla squadra di Antonio Conte c’è grande entusiasmo, e proprio per questo ci si aspetta un esodo di tifosi importanti per la sfida contro i ragazzi di Fonseca.

Il club, attraverso il comunicato ufficiale, ha spiegato per i residenti in Campania sarà messo a disposizione il settore ospiti, e non sarà possibile acquistare biglietti per altri settori dello stadio.

Milan-Napoli, biglietti in vendita: il comunicato ufficiale

“I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità: Fase abbonati: dalle ore 17.00 di venerdì 4 ottobre alle 23.59 di domenica 6 ottobre, gli abbonati potranno acquistare fino a quattro biglietti aggiuntivi nei settori disponibili, con listino dedicato. Fase CRN: fino a 4 biglietti a partire dalle ore 12.00 di lunedì 7 ottobre. La fase di vendita libera è subordinata alle determinazioni delle Autorità Competenti: non appena disponibili saranno pubblicate le informazioni in merito”, scrive il sito ufficiale.

Poi la specifica riguardante i residenti in Campania: “L’acquisto da parte dei residenti nella regione Campania è vietato con le seguenti eccezioni:

Settore ospiti: i residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente il settore ospiti (Terzo Verde) solo se in possesso di tessera del tifoso rilasciata da SSC Napoli.

Altri settori: i residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente se in possesso di CRN

Il prezzo dei biglietti per Milan-Napoli parte da 29€ nella fase abbonati e da 39€ nella fase CRN”.