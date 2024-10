Ansia Lukaku, Napoli avvisato: Conte preoccupato

Un avvio subito da protagonista ma una situazione che spaventa: ansia per Lukaku in casa Napoli e Conte preoccupato per l’attaccante belga.

Il Napoli vuole tornare subito grande e con Antonio Conte si può. La squadra azzurra vuole passare la sosta in vetta alla classifica di Serie A e oggi pomeriggio proverà a farlo battendo il Como. Per provare a battere anche la squadra allenata da Cesc Fabregas, Conte è pronto ad affidarsi ancora una volta al suo perno offensivo: Romelu Lukaku.

Arrivato a pochi giorni dalla fine del mercato estivo, l’attaccante belga si è subito preso sulle spalle il Napoli, segnando il gol che ha aperto alla rimonta contro il Parma. I due gol nelle prime quattro gare di campionato e il lavoro fatto per la squadra sono stati un segnale positivo ma il ritardo di condizione dell’attaccante belga preoccupa ancora il tecnico azzurro.

Napoli, Romelu Lukaku ancora in ritardo di condizione: Antonio Conte al lavoro

“4-3-3 o 4-5-1. In questo modulo c’è un cardine che necessita di lavoro, lavoro e ancora lavoro: Lukaku. È in ritardo, ancora. Non è facile per due mesi allenarsi da solo o con dei ragazzini. E bisogna anche fare attenzione ai suoi muscoli“. Così ‘Il Mattino’ parla di quelle che sono le condizioni di Romelu Lukaku. Nonostante abbia passato l’estate ad allenarsi, la mancata preparazione atletica con la squadra allenata da Antonio Conte sembra aver inciso molto, con il belga che a poco più di un mese dalla sua ufficialità sembra essere ancora lontano da una condizione fisica top.

Nonostante i due gol realizzati nelle sue prime quattro gare con la maglia del Napoli, Lukaku ha ancora bisogno di tanto lavoro per tornare ad essere quello che era stato nella sua esperienza all’Inter. Esperienza vissuta proprio con l’attuale tecnico azzurro, che come nessuno conosce le qualità e i limiti dell’attaccante belga.

Lukaku vuole prendersi il Napoli e ha chiesto a Domenico Tedesco, CT del Belgio, di non essere convocato anche questa volta per gli impegni di Nations League e dunque resterà a Castel Volturno a lavorare con il resto dei ragazzi che come lui non saranno impegnati con le nazionali. Dopo la gara di stasera, il belga potrebbe fare un salto in Belgio dai suoi figli nel weekend, per poi tornare subito a lavorare sotto la guida attenta e meticolosa di Antonio Conte.