News SSC Napoli, Il Messaggero: “Plusvalenze fittizie, nel mirino un affare degli azzurri”

L’edizione odierna de Il Messaggero torna a parlare di quello che potrebbe essere il nuovo filone legato alle plusvalenze sospette fittizie. Il club messo sotto la lente d’ingrandimento è la Roma, con la Guardia di Finanza che ha messo nel mirino diversi affare della società giallorossa, compreso uno che ha visto protagonista anche la SSC Napoli. Una situazione da tenere sotto osservazione, con gli inquirenti che continueranno a fare le proprie valutazioni, tant’è che lo stesso quotidiano non esclude che determinati club “potrebbero subire a stretto giro degli accertamenti fiscali dalla Guardia di Finanza per dichiarazioni infedeli sul bilancio: a cominciare da Juve, Lazio e Napoli”.

Gli inquirenti vogliono vederci chiaro sull’affare tra il Napoli e la Roma per l’arrivo in azzurro di Kostas Manolas, che vide all’epoca coinvolto anche il cartellino di Amadou Diawara che fece il percorso inverso.

Di seguito, quanto ricostruito da Il Messaggero oggi in edicola:

“Non solo la Roma. Altri club di Serie A coinvolti nelle indagini sulle plusvalenze fittizie potrebbero subire a stretto giro degli accertamenti fiscali dalla Guardia di Finanza per dichiarazioni infedeli sul bilancio: a cominciare da Juve, Lazio e Napoli. E come è successo alla società giallorossa, che rischierebbe di dover pagare sanzioni amministrative che si aggirano tra i 17 milioni e i 34 milioni di euro, anche a questi club potrebbe essere contestata l’evasione dell’Ires (l’imposta sui redditi delle società)”.

Diversi gli affari messi sotto la lente d’ingrandimento da parte della GdF tra cui, come detto, anche quello tra la Roma e il Napoli per Manolas:

“Sarebbe sospetta anche la vendita di Manolas al Napoli per 36 milioni di euro che ha garantito una plusvalenza alla società gestita dall’allora ex presidente Pallotta di 31,1 milioni di plusvalenza”.

Nella fattispecie, la Roma rischierebbe tra i 17 e i 34 milioni di sanzioni, ma il club giallorosso smentisce: “Il carico impositivo massimo non supererebbe i 2 milioni di euro”.

Il quotidiano ha poi aggiunto:

“Sul fronte penale, la procura di Roma ha già chiesto il rinvio a giudizio degli ex vertici della Juve, a cominciare da Andrea Agnelli, sul caso plusvalenze. Per il Napoli e per la Roma siamo un passo indietro, ossia alla conclusione delle indagini preliminari, per Aurelio De Laurentiis e il CdA di Pallotta. Per quanto riguarda la Lazio, invece, l’inchiesta è ancora aperta ed è stata trasferita per competenza territoriale dai pm di Tivoli a quelli di Arezzo”.