Nazionali, ennesimo azzurro convocato dal proprio CT: è arrivato l’annuncio ufficiale!

Nelle ultime ore, i vari CT stanno rendendo note le liste dei convocati per le proprie Nazionali. L’ennesimo azzurro è stato scelto dal proprio tecnico.

La Serie A è pronta a tornare, con il Napoli che aprirà la settimana giornata domani alle ore 18.30. Ad attendere gli azzurri c’è il Como capitanato da Fabregas, ormai a caccia del terzo successo consecutivo. Il match sarà tutt’altro che facile, vista la voglia degli avversari. Archiviato il match contro i lombardi, il club azzurro sarà costretto alla sosta a causa dei vari impegni delle Nazionali. Il riposa non sarà però per i calciatori, in quanto quest’ultimi son già stati convocati dai rispettivi CT.

Gli azzurri che giocheranno in giro per il mondo saranno diversi. Infatti, nelle ultime ore, oltre Khvicha Kvaratskhelia anche Stanislav Lobotka è stato convocato dal proprio CT. Il centrocampista slovacco è un elemento imprescindibile nella propria compagine, motivo per il quale Francesco Calzona non può farne a meglio. L’ex tecnico del Napoli conosce bene le qualità dell’ex Celta Vigo, e non a caso gli affiderà nuovamente le chiavi del centrocampo.

Lobotka convocato da Calzona: partirà con la Slovacchia!

Stanislav Lobotka è stato scelto ancora una volta da Francesco Calzona. Il centrocampista del Napoli è ormai un elemento imprescindibile per la propria Nazionale, motivo per il quale parteciperà alle prossime sfide contro Svezia e Azerbaigian. Ad oggi, l’ex Celta Vigo sta vivendo un momento di forma ottimale, e la “cura” ideata da Antonio Conte starebbe funzionando al meglio.

Infatti, lo slovacco viene da una stagione sottotono (un po’ come tutta la squadra) ma con l’avvento del tecnico salentino sembrerebbe aver ritrovato la giusta linfa. Di tutto ciò, potrebbe beneficiarne anche Francesco Calzona che ci tiene a fare bene nei prossimi impegni della “sua” Slovacchia. I match sarà tutt’altro che scontati, motivo per il quale serviranno prestazioni ottimali da parte dell’intero gruppo squadra. A dettare i tempi e le linee dovrà essere proprio Stanislav Lobotka, ormai sempre più importante sia per il Napoli che per il proprio paese.