L’incredibile rivelazione di Reina: è successo quando ha lasciato il Napoli

Pepe Reina è stato uno dei giocatori leader dell’era Sarri e ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi del Napoli: ecco la sua rivelazione

Manca sempre meno a Napoli-Como, settima giornata di Serie A, e tra i giocatori presenti nella formazione lombarda c’è una vecchia conoscenza dei tifosi azzurri: Pepe Reina. L’ex portiere ha militato nel club partenopeo per quattro stagioni. Fu presto in prestito dal Liverpool nel 2013, grazie alla mediazione di Rafa Benitez. Dopo un solo anno in cui vince la Coppa Italia e torna a giocare ad altissimi livelli, viene acquistato dal Bayern Monaco.

Lo spagnolo tornerà a Napoli nel 2015, quando però sulla panchina azzurra c’era Maurizio Sarri. Qui rimarrà per 3 anni e accarezza il sogno di vincere lo Scudetto. Per tanti tifosi, Pepe Reina è stato uno dei migliori portieri della storia azzurra. Sicuramente per la sua leadership non era inferiore a nessuno. Ora, secondo al Como, tornerà a Napoli per affrontare la sua ex squadra. E in un’intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato della sua esperienza partenopea.

Pepe Reina, Napoli nel cuore: “Città particolare, ho pianto quando sono andato via”

Nell’intervista all’emittente satellitare, Pepe Reina ha affrontato un tema molto a cuore. L’ex portiere del Napoli è tornato a parlare della sua esperienza in azzurro, rivelando un particolare del suo addio avvenuto nel 2018: “La gente ti dà anche quello che non ha. Altruismo, sorrisi, felicità, l’odore del caffe fatto bene. Per me e per la mia famiglia Napoli rimarrà sempre nel nostro cuore. È una città per cui abbiamo pianto quando siamo andati via. L’ho detto sempre, sicuramente quei 4 anni al Napoli sono stati diversi per com’è la gente. All’inizio non ho pianto, ma alla fine sì”.

L’attuale estremo difensore del Como, prossimo avversario degli azzurri, ha rivelato che la città è difficile, diversa dalle altre: “Tutti sappiamo che Napoli è particolare, ma quando la capisci meglio te la godi. È un dato di fatto che ogni volta che possiamo ritorniamo a Napoli”.. Poi è tornato a parlare dell’anno in cui ha sfiorato lo Scudetto con Sarri: “Quell’anno, tra tifosi e noi c’era comunione alla ricerca di un sogno che non si è avverato per poco. È stato un percorso bellissimo, ogni anno si faceva meglio. Sono fiero di quanto è stato fatto. Per me è sempre un piacere andare a Napoli, ringrazierò sempre il popolo perché sarà sempre come tornare a casa”.