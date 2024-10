Ultimissime calcio Napoli, tifosi azzurri da pelle d’oca: succederà contro il Como

Il Napoli attende la prossima sfida del campionato di Serie A contro il Como, in programma per domani, venerdì 4 ottobre, allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli vuole confermarsi e rilanciarsi ulteriormente in classifica: in caso di tre punti contro il Como, la compagine guidata da Antonio Conte potrebbe allungare – seppur momentaneamente – sulla concorrenza, mandando segnali importanti a tutto il campionato. L’imperativo, però, è non lasciarsi trasportare da eccessivi entusiasmi, considerando anche che l’ambiente è tornato in fibrillazione, visto l’avvio di campionato che ha portato al primato solitario in classifica dopo sei giornate di Serie A.

Gli azzurri dovranno fronteggiare il Como, squadra neo promossa ma che in questo primissimo scorcio di stagione si è ben disimpegnata. Anche il tecnico Cesc Fabregas – che ritroverà Conte da avversario dopo i trascorsi al Chelsea – ha fatto intendere di voler fare buona figura allo stadio Diego Armando Maradona. Ambizione, quella della squadra ospite, che dovrà essere contenuta dai partenopei, per cui non mancherà l’appoggio dei propri tifosi: se non sarà tutto esaurito sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta, poco ci manca. Un dato che, considerando di tratta di un tardo pomeriggio di un giorno feriale, non va assolutamente trascurato, sintomo di tutto l’entusiasmo ritrovato in casa azzurra in queste settimane.

Verso Napoli-Como, stadio Diego Armando Maradona quasi sold out: il dato

Allo stadio Diego Armando Maradona, nel tardo pomeriggio (ore 18:30) di domani, venerdì 4 ottobre, andrà in scena la sfida tra Napoli e Como, valida per la settima giornata del campionato di Serie A.

Quanti tifosi ci saranno a Fuorigrotta per sostenere gli uomini guidati da Antonio Conte? Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport oggi in edicola, il dato degli spettatori presenti supererà anche la soglia dei cinquatamila spettatori. Un (quasi) sold out che dimostra tutta la voglia della piazza azzurra di continuare sul momento positivo che ha portato l’ex Commissario Tecnico della Nazionale e i suoi calciatori al primato in classifica, in solitaria, dopo sei giornate di campionato.

Tutta la voglia dei tifosi del Napoli, pronti a riempire lo stadio Diego Armando Maradona anche nella sfida di domani, è un’ulteriore arma in favore della squadra partenopea, che intende non concedersi passi falsi per regalarsi una sosta da primi in classifica. Certo, la classifica in questa fase della stagione conta relativamente poco, ma sarebbe comunque un segnale non banale, considerando quello che era lo scenario in casa azzurra appena qualche mese fa.