Cassano fa discutere: “Conte? Un altro allenatore di Serie A è di un livello molto più alto”

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Napoli e ad Antonio Conte nel corso della trasmissione “Viva El Futbol”. Il paragone fa discutere.

Il Napoli guarda con fiducia alla prossima partita di campionato contro il Como. La squadra di Antonio Conte ha la possibilità di poter allungare, seppur solo per il momento in classifica, con l’eventualità di poter arrivare alla seconda sosta stagionale per le Nazionali con il primo posto in solitaria. L’incrocio con la squadra di Cesc Fabregas, però, non si preannuncia agevole, considerando che il Como è difatti la sorpresa di questo primo scorso di campionato di Serie A.

Intanto, queste prime uscite del club partenopeo sotto la guida del tecnico leccese stanno riscuotendo ottime impressioni tra gli addetti ai lavori e tra gli opinionisti vari. Tra di essi, spunta Antonio Cassano: Fantantonio non ha dubbi circa il fatto che il Napoli possa essere la principale antagonista dell’Inter, che resta – dal punto di vista dell’ex Real Madrid, tra le altre – il club con l’organico più forte. Fa, però, discutere il paragone che Cassano fa tra l’ex Commissario Tecnico della Nazionale e Gian Piero Gasperini: secondo lui, quest’ultimo sarebbe di un livello più alto rispetto all’attuale allenatore del Napoli. Pensiero, quest’ultimo, che ha immediatamente scatenato la reazione dei tifosi.

Antonio Cassano, nel corso di Viva El Futbol, ha rilasciato alcune considerazione sul Napoli di Antonio Conte, che sarebbe la principale antagonista dell’Inter, secondo il suo punto di vista.

Di seguito, quanto dichiarato da Fantantonio a tal riguardo:

“Il Napoli non è bello e non lo vedremo mai bello, a Conte piace la solidità, correre come indiani e vomitare. Questa squadra per lui deve sporcarsi le mani. Il Napoli a Cagliari senza i miracoli di Meret rischiava di non vincere. Con la Juve non è andato per vincere. Avevo detto la Roma, invece dico che il Napoli con una gara a settimana sarà la grande antagonista dell’Inter, ma con grande distacco”.

Inoltre, Cassano si è lasciato andare anche a un confronto su Conte e Gasperini: