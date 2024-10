Napoli-Como, Fabregas elogia Conte: in un modo fece cambiare idea al mister

Antonio Conte tra i migliori allenatori del Mondo per Fabregas, che però ricorda cosa gli disse quando arrivò al Chelsea

Cesc Fabregas presenta la sfida Napoli-Como a due giorni dal match del Maradona e ricorda il suo primo incontro con Antonio Conte. I due si sono conosciuti al Chelsea, quando il mister arrivò a Londra dopo l’esperienza dell’Europeo con l’Italia.

“Conte è probabilmente il migliore allenatore degli ultimi anni – sostiene il mister del Como – Mi ha fatto soffrire un po’ in allenamento, l’ho avuto due anni al Chelsea. Lo rispetto molto, mi ha fatto vedere cose che non avevo mai visto in carriera”. Appena arrivato a Londra, il tecnico italiano parò con il centrocampista spagnolo, all’apice della sua carriera. Al tempo – il 2016 – Antonio Conte aveva altri piani per il suo reparto: “Mi disse che non avrei fatto parte dell’undici iniziale, sempre con il massimo rispetto – ha ricordato Fabregas – Io rimasi al Chelsea, ho lavorato senza parlare e dopo 4 mesi giocavo sempre”.

Sul match, invece, l’allenatore spagnolo chiede alla squadra di andare al Maradona senza paura: “Sappiamo quanto sia forte il Napoli, è la squadra più in forma del campionato, ma cercheremo di metterli in difficoltà. Non dobbiamo avere paura”. Tra i calciatori più in vista, oltre a Nico Paz, c’è il capocannoniere del Como. Cutrone sta attraversando una condizione smagliante, addirittura si parla di Nazionale: “Spalletti mi ha chiesto il numero di cellulare, ma ancora non mi ha chiamato…”