Lotta Champions, l’Atalanta avvisa tutte: il messaggio non lascia dubbi

Dopo il pari contro il Bologna, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha voluto mandare un messaggio chiaro a tutte le sue avversarie in Serie A per un posto in Champions.

Dopo il ko rimediato contro il Como di Cesc Fabregas ed aver pareggiato sabato scorso contro il Bologna di Vincenzo Italiano, l’Atalanta è tornata finalmente al successo.

Da qualche minuto, infatti, è sfida tra lo Shakhtar Donetsk e la squadra guidata da chi stava per diventare il nuovo allenatore del Napoli: Gian Piero Gasperini.

L’Atalanta di Gasperini domina contro lo Shakhtar Donetsk: avvisate le sue avversarie in Serie A

L’Atalanta, di fatto, ha dominato contro lo Shakhtar Donetsk, visto che ha sia vinto per 0-3 che colpito la bellezza di due pali. A sbloccare la gara è stato Berat Djimsiti al 21’.

La gara è stata poi dalle reti realizzate da Lookman e Bellanova. Con questo successo, di fatto, la ‘Dea’ ha compiuto un salto importante per la qualificazione, visti i quattro punti in due partite, ma anche mandato un importante messaggio al campionato.

Il team bergamasco, infatti, è al momento un po’ distaccato dalla zona Champions League, che ora dista quattro punti,ma con questa vittoria ha voluto ribadire alle sue avversarie tutta la sua forza tecnica e fisica.