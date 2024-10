Conte provoca la Juventus: quella frase di Thiago Motta che non ha digerito

C’è una frase particolare di Thiago Motta che forse Antonio Conte non ha digerito particolarmente: ecco la risposta del tecnico del Napoli

Antonio Conte è attentissimo ai dettagli e non tralascia assolutamente nulla. Neanche i commenti dei colleghi avversari devono passare sotto traccia. E infatti il mister del Napoli ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro a Thiago Motta e gli altri contender per la corsa Scudetto.

In più circostanze, il tecnico azzurro ha ribadito che l’obiettivo stagionale è rientrare tra le prime quattro della Serie A. Ergo, tornare in Champions League. Conte ha anche sottolineato che i tifosi devono continuare a sognare la vittoria dello Scudetto. D’altronde, se si togliessero i sogni ai tifosi non rimarrebbe più nulla del gioco del calcio. Allo stesso tempo, l’allenatore ci tiene ad affermare che la sua squadra debba avere i piedi per terra, saldi, e deve continuare a macinare punti per aumentare quanto più è possibile il gap con le altre.

Conte punzecchia Motta: “Chi ha voluto la bicicletta ora pedali”

Alla vigilia di Juventus-Napoli, Thiago Motta ha inserito il club azzurro nella lista dei pretendenti al titolo: “Il Napoli è una buona squadra, con una rosa costruita per vincere lo Scudetto – diceva in conferenza – Poco tempo fa ha vinto questo trofeo ed ha espresso un calcio che ha fatto parlare tutto il panorama Europeo”. Il tecnico bianconero ha palesemente provato a mettere pressione sui partenopei. E Antonio Conte conosce benissimo questo giochino.

Infatti, nella conferenza di Napoli-Como, l’allenatore partenopeo ha rilanciato: “A Napoli si dice ‘Cca nisciun è fess – sostiene Conte dilettandosi con il napoletano – Quando sento parlare qualcuno che mette pressione su di noi, che pensi alla pressione che si deve mettere da solo. Ha voluto la bicicletta ora pedali“. La palla ora passa a Thiago Motta, ma non solo. Anche Fonseca di recente aveva inserito gli Azzurri tra i papabili vincitori dello Scudetto. A differenza del mister bianconero, però, il portoghese ha sottolineato che il Milan deve competere e lottare fino all’ultimo con l’Inter, chiaramente la favorita al successo finale.

Tornando a Thiago Motta, finora il mister della Juventus ha cercato sempre di deresponsabilizzare la squadra dal peso della pressione di vincere. Nonostante l’obiettivo non possa essere che quello, dopo gli ultimi anni deludenti. “L’obiettivo è essere competitivi ad ogni partita”, ha dichiarato così l’ex calciatore di Inter e Genoa. Insomma, ognuno scarica le responsabilità sugli avversari. Il calcio è anche un gioco psicologico: le partite si vincono anche fuori dal campo. Mourinho insegna.