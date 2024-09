Spalletti torna a parlare del Napoli: messaggio imperdibile sugli azzurri e sui tifosi – VIDEO

Giornata speciale per il Commissario Tecnico Luciano Spalletti, dopo che nella serata di ieri ha assistito alla sfida dello stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Monza.

Il Napoli si gode la vetta solitaria della classifica, in seguito alla vittoria contro il Monza per 2-0. Presente allo stadio anche il Commissario Tecnico della Nazionale, l’ex azzurro Luciano Spalletti. Quest’ultimo è stato protagonista della consegna della Panda celebrativa del terzo Scudetto al presidio ospedaliero Santobono.

“Questa macchina è stata dipinta dagli occhi pieni di felicità dei bambini di Napoli, me l’avevano prestata per portarla a casa e io gliela sto semplicemente riportando indietro. In tanti bambini l’hanno salutata all’esterno di Castel Volturno e questo è un modo per ritornare indietro. Spero faccia tanti viaggi della speranza e della guarigione, sono contento di questa cosa”, ha dichiarato il CT a proposito dell’iniziativa benefica.

Un gesto che fortifica ulteriormente il legame tra il tecnico di Certaldo e l’intera città, che si è legata indissolubilmente dopo la vittoria del terzo Scudetto, che porta con ogni evidenza la firma proprio di Spalletti.

News calcio Napoli, Spalletti torna a parlare degli azzurri: le parole su Conte

Luciano Spalletti si è recato questo pomeriggio al presidio ospedaliero Santobono, dove si è tenuta la consegna della Panda celebrativa del terzo Scudetto Napoli. L’auto – impreziosita dalle firme dei protagonisti della cavalcata Tricolore della stagione 2022 – 23 – servirà ad implementare il servizio di medicina domiciliare, portando le cure direttamente a casa di alcuni bambini affetti da patologie croniche e complesse.

Il tecnico di Certaldo, ai microfoni dei giornalisti presenti, si è soffermato anche sull’attuale momento del club azzurro, capitanato dalla guida di Antonio Conte. Di seguito, quanto riportato:

“Ieri ho visto la partita e ho trovato uno stadio che ha sostenuto la squadra e che sente questa forza nuova per questi giocatori. Secondo me questo è un gruppo importante, avevo detto che sette-otto giocatori facevano parte della rosa che avevo io e la società ha lavorato bene per un gruppo di calciatori che può far rivivere certe emozioni”.

Di seguito, le immagini della consegna della Panda da parte di Luciano Spalletti, che ha spiegato il motivo di questo straordinario gesto e non solo: