Caso Mario Rui, c’è un nuovo ribaltone: l’aggiornamento

In casa Napoli, in attesa della sfida di venerdì contro il Como, ci sono delle novità che riguardano la situazione Mario Rui.

Dopo aver vinto contro il Monza di Alessandro Nesta, il Napoli sta per affrontare un altro campione del Mondo. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, venerdì prossimo saranno di scena venerdì sera per sfidare allo Stadio Diego Armando Maradona il Como di Cesc Fabregas.

Come ammesso dallo stesso Antonio Conte, esattamente nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Como tenutasi quest’oggi a Castel Volturno, il team lombardo è davvero un ostacolo duro, viste anche le sue ultime due vittorie contro Atalanta e Verona. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra guidata da Cesc Fabregas, in casa Napoli ci sono delle novità che riguardano Mario Rui.

Napoli, Mario Rui reintegrato col gruppo ma resterà fuori lista: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il terzino portoghese è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma resterà fuori dalle liste dei giocatori disponibili per Antonio Conte.

Ricordiamo che Mario Rui è stato escluso dalla lista della Serie A dopo aver rifiutato più di qualche proposta arrivatagli nell’ultima campagna acquisti estiva.